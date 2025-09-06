¡Ignacio Buse campeón! Con sufrimiento y una torcedura de tobillo, ganó la final del Challenger de Sevilla

Ignacio Buse, raqueta número del Perú y número 135 del ranking ATP, ganó el Challenger de Sevilla. En una final con sufrimiento, venció al argentino Genaro Alberto Olivieri (259º) por 2-1 en los tres sets. El limeño de 21 años sigue ganando puestos en el ranking, aunque hay preocupación por una caída donde se torció el tobillo izquierdo y se viene la Copa Davis ante Portugal.

Fue un triunfo muy sufrido para Buse debido a esa caída donde buscó una pelota a la red y se cayó, torciéndose el tobillo izquierdo. Tuvo que ser atendido por un médico, pero pudo continuar en el partido. Al final, fue 6-3, 3-6 y 6-3 ante Olivieri para quedarse con su segundo título Challenger en este 2025.

Fue un partido en donde Ignacio Buse empezó muy bien y logró quebrar en el primer set para marcar la única diferencia y llevárselo por 6-3. En el segundo parcial, hubo una reacción de parte de Genaro Olivieri, que se lo vio mejor y aprovechó un problema físico del peruano para ganarlo por 6-3 tras un quiebre.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La preocupación por el tenista limeño de 21 años fue importante. Se dobló el tobillo a la mitad del segundo set y eso lo condicionó. Sin embargo, en el tercer set, se vio la garra que lo caracteriza al ‘Colo’. Quebró rápido para ponerse 3-0 y, si bien hubo un quiebre del argentino para un 3-2, Buse volvió a quebrar para marcar diferencias y, con su saque, lo cerró por 6-3.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Buse se convierte en el segundo peruano en ganar el Challenger de Sevilla, ya que en el año 2003, Luis Horna, el capitán actual de la Copa Davis, también levantó el trofeo. A su vez, el ‘Colo’ ganó su segundo título del año tras el Challenger de Heilbronn (doble 7-5 ante Guy Den Ouden).

ver también Tras el US Open, el próximo gran objetivo de Ignacio Buse para ascender a Perú: “Toca creer en una victoria”

Impresionante salto en el ranking ATP y un premio importante para Ignacio Buse

Ignacio Buse ganó 125 puntos por su título en el Challenger de Sevilla. De esta forma, tendrá un impresionante salto en el ranking ATP. Es que del 135º actual pasará a ser el nuevo 112º, lo que significa el mejor puesto de su, aún, corta carrera.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En tanto, el título en la Copa Sevilla le permite embolsarse un premio de 25,740 euros, una cifra muy buena y que es habitual en este tipo de torneos Challenger. En el año, tiene un monto de más de 200 mil dólares de ganancias.

Los premios por ronda en el Challenger de Sevilla (ATP).

Preocupación por el tobillo de Ignacio Buse con la Copa Davis cerca

Esa caída en el segundo set será para seguir con atención. La torcedura del tobillo de su pierna izquierda no lo complicó para terminar la final y llevarse el título, pero será para seguirlo con atención, pensando en lo que se le viene a Ignacio Buse.

Publicidad

Publicidad

Es que los días 12 y 13 de setiembre, en el Club Lawn Tennis de la Exposición en Lima, se jugará la serie entre Perú y Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. ‘Nacho’ Buse es la raqueta número uno del país y es imprescindible en este duelo ante un rival con buenos jugadores como el europeo.