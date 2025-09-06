Cuánto dinero ganó Ignacio Buse y cuántas posiciones subió en el ranking ATP tras ser campeón del Challenger 125 de Sevilla

Ignacio Buse se consagró campeón del Challenger 125 de Sevilla y se quedó con su segundo título de la temporada 2025. Le ganó en la final del sábado 6 de setiembre al argentino Genaro Alberto Olivieri por 2-1 en sets. Con esta consagración, ganó un premio económico importante, sigue escalando posiciones y tendrá a partir de este lunes el mejor ranking ATP de su carrera.

‘Nacho’ Buse, actual raqueta número 1 del Perú, avanzará varias posiciones en el ranking ATP. Defendía algunos puntos, pero con su título se quedó con 125 para subir, por lo menos, 23 puestos. Antes del torneo, empezó como 135º en el escalafón mundial, pero ahora será el nuevo 112 y se acerca al Top 100 cuando se actualice este lunes.

Además, esta victoria ante Olivieri le permitió asegurarse el máximo premio económico del certamen. Se quedó con una cifra de 25,740 euros de ganancias por la consagración en este Challenger 125 de Sevilla. En tanto, sus ganancias en todo este 2025, superan los 200 mil dólares.

El futuro le sonríe a Ignacio Buse, quien a sus 21 años, gana el segundo título Challenger de su carrera, ya que en este mismo año, había ganado en Heilbronn, Alemania (le ganó la final al neerlandés Guy den Ouden por doble 7-5). Además, venía de disputar su primer cuadro principal en un Grand Slam (perdió en primera ronda ante Ben Shelton en tres sets).

Ignacio Buse y una gran actuación ante Genaro Alberto Olivieri

El título de Ignacio Buse llegó en una gran demostración de tenis ante un Genaro Alberto Olivieri, de gran semana también. El peruano había tenido un gran primer set donde aprovechó su oportunidad para quebrar y llevárselo por 6-3, pero en el segundo, sufrió.

Es que una caída a la mitad del segundo set le provocó una torcedura en su tobillo izquierdo. Se lo vio visiblemente afectado y tuvo que llamar al médico para que lo atienda. Al final, perdió dicho parcial y todo se definió en el tercer set.

Allí, se vio un Buse aguerrido, muy arriesgado, pero preciso para quebrar dos veces el saque del tenista argentino, 259º en el ranking ATP. Con esa presión en el saque rival, el peruano logró marcar diferencias y se quedó con el set. Así fue 6-3, 3-6 y 6-3 para quedarse con el título.

