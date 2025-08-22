Ignacio Buse vs. Kimmer Coppejans en vivo vía ESPN: el tenista peruano Ignacio Buse está ante la última prueba de la Qualy del US Open 2025. Mentalizado solo en el triunfo, si gana avanzará al cuadro principal, algo que no logra ningún tenista peruano desde la temporada 2023.

Pero el camino no será fácil para Ignacio Buse pues se medirá ante el belga Kimmer Coppejans, que llega descansado pues venció a su compatriota Alexander Blockx luego que este último se retirara apenas terminado el primer set.

Con esta energía contenida, y el ímpetu de un veterano de 31 años, Kimmer Coppejans es el peor rival que le pudo haber tocado a Ignacio Buse. Pero el tenista peruano también está listo para hacer sentir su rigor, mostrar su talento y sacar su estirpe ganadora en la Qualy del US Open 2025.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs. Kimmer Coppejans por la Qualy del US Open 2025?

Ignacio Buse se mide ante Kimmer Coppejans este viernes 22 de agosto de manera oficial en la cancha 14 del USTA Billie Jean King National Tennis Center de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Kimmer Coppejans por la Qualy del US Open 2025?

El partido entre Ignacio Buse vs. Kimmer Coppejans por la Qualy del US Open 2025 se dará desde las 10:00 AM de este viernes 22 de agosto. Hay que tener en cuenta que el horario podría retrasarse dependiendo de los partidos anteriores.

¿Dónde ver el Ignacio Buse vs. Kimmer Coppejans por la Qualy del US Open 2025 en vivo por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse vs. Kimmer Coppejans por la Qualy del US Open 2025 se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Disney Plus a través de su canal deportivo ESPN. Además también se podrá seguir la transmisión online vía la aplicación oficial de Disney Plus.

Ignacio Buse vs. Kimmer Coppejans por la Qualy del US Open 2025. (Foto: ATP)

