El grito de Perú en el US Open, el sobrepique que aplaudió el Arthur Ashe y el passing de Shelton a lo Nadal: lo más destacado del debut de Ignacio Buse en un Grand Slam

Perú volvió a decir presente en una primera ronda de un Grand Slam. Con sólo 21 años, Ignacio Buse lo logró luego de superar una dura qualy en el US Open 2025 para así llegar a su debut. El sorteo no le fue benévolo y le tocó enfrentar al actual número seis del mundo, Ben Shelton. Pese a la derrota en este partido, su debut en un cuadro principal de este tipo de torneos dejó grandes momentos.

La historia comenzó con una presentación en donde el nombre del Perú apareció ante todos. Ante una buena cantidad de público en el estadio Arthur Ashe, el más grande recinto de tenis de todo el mundo, la presentación de Ignacio Buse en el partido tuvo un momento patriótico y enorgullecedor para el país.

Tweet placeholder

El partido nunca le fue favorable a Buse. La potencia, el buen saque y la buena derecha de Ben Shelton fueron factores de diferencia para sacar adelante el partido. De todas maneras, el esfuerzo y el talento del limeño de 21 años aparecieron por momentos y con buenos momentos de tenis.

El enorme punto de sobrepique que Ignacio Buse le ganó a Ben Shelton

Por ejemplo, en el segundo set, ante una oportunidad de quiebre en contra, se vio un gesto técnico de Ignacio Buse que hizo levantar a todo el Arthur Ashe. No es para menos, ante la velocidad de la derecha de Ben Shelton y ante una posición incómoda, metió un sobrepique cerca de la red para dejar la pelota muerta del otro lado y dejar sin opciones a su rival. Para el aplauso.

La cuenta oficial del US Open hasta le dio crédito al peruano por esa impresionante definición y subió el video para mostrar la buena jugada y el punto que ganó. Por supuesto, hubo varias reacciones a esto.

Tweet placeholder

Ben Shelton y un passing a lo Rafael Nadal

La respuesta de Shelton a esa impresionante jugada de Buse llegó rápido. Fue en el mismo game y con el partido en deuce cuando apareció la zurda del estadounidense para una definición al mejor estilo de Rafael Nadal. Un passing de drive con poco ángulo y casi por al lado de la red para que la pelota se meta en lo profundo del lado de Buse.

Precisamente, así como con el puntazo de sobrepique del peruano, la cuenta oficial del US Open reconoció la enorme acción del joven nacido en Atlanta y hasta lo comparó con una jugada similar de Nadal en el mismo torneo y en el mismo estadio.

Tweet placeholder

Ignacio Buse perdió, pero se lleva experiencia y un buen dinero

Al final, el triunfo fue para Ben Shelton ante Ignacio Buse por 6-3, 6-2 y 6-4 en poco más de dos horas de partido. De esta manera, el estadounidense pasa a la segunda ronda donde espera por el ganador del duelo español entre Pablo Carreño Busta y Pablo Llamas Ruiz.

En tanto, para el ‘Colo’ Buse fue un partido en donde, seguramente, sacó cosas positivas al tratarse de su primera experiencia en un cuadro de Grand Slam. Además, en lo económico, lo benefició porque tuvo una ganancia de 110 mil dólares, monto que reciben los perdedores en la primera ronda del US Open.

Para el peruano este monto es un gran premio por los tres partidos de la qualy que ganó antes de enfrentarse a Shelton: victorias en tres sets ante Lukas Neumayer y Rei Sakamoto y en dos parciales ante Kimmer Coppejans.

