US Open 2025: nuevo triunfo de Ignacio Buse en la qualy y está a un paso del cuadro principal

Ignacio Buse (136º en el ranking ATP) sigue a paso firme en la qualy del US Open 2025. Por la segunda ronda clasificatoria, le ganó al japonés Rei Sakamoto (200º) por 6-4, 4-6 y 6-4 en el partido disputado este jueves 21 de agosto en la Cancha 13 del USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York. Ahora, el peruano, espera por el belga Kimmer Coppejans (194º).

Publicidad

Publicidad

Luego de que la jornada del miércoles se tuvo que suspender por la lluvia en Nueva York, Buse salió a la cancha en el primer partido de esta segunda ronda de la clasificación. El rival fue Sakamoto, quien venía de ganarle al estadounidense Tyler Zink (328º) luego de levantar hasta seis match points.

Ante el japonés, Buse llevó las riendas durante prácticamente todo el partido. En el primer set, quebró en el séptimo game marcando la única diferencia para llevárselo por 6-4. Luego, en el segundo parcial, logró un nuevo quiebre en el tercer juego para ponerse 3-1, pero su irregularidad le jugó una mala pasada y, al final, lo perdió por 6-4.

En el set decisivo, el limeño de 21 años volvió a quebrar en el tercer game y pudo sostener la ventaja con suma hidalguía y garra para terminar por llevarse el partido con otro 6-4. De esta forma, Perú sigue soñando con volver a un cuadro principal de Grand Slam, el cual sería el primero para el ‘Colo’.

Publicidad

Publicidad

El próximo rival de Ignacio Buse en la tercera ronda de la qualy del US Open 2025

Ignacio Buse, tras ganarle a Sakamoto, jugará en la tercera y última ronda de la qualy este viernes 22 de agosto ante Kimmer Coppejans, partido que no tiene horario confirmado, pero que se podrá ver en vivo por Disney+. Este belga venció en la segunda ronda a su compatriota Alexander Blockx (116º) por 7-6 (5) y retiro por lesión en el tobillo.

ver también Sinner, Alcaraz y Djokovic pelearán en el US Open por el mayor premio económico en la historia del tenis

Así, Buse y Coppejans definirán un lugar en el cuadro principal del US Open 2025. Cabe destacar que este belga de 31 años supo ser campeón júnior de Roland Garros en 2012, pero no ha podido disputar partidos en cuadro principal de este Grand Slam.

¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por llegar a la tercera ronda de la qualy del US Open 2025?

La victoria de Buse ante Sakamoto le permite seguir sumando dinero en premios por su participación en este US Open 2025. Por lo pronto, como llegó a la tercera ronda de la qualy se aseguró una ganancia de 57.200 dólares, es decir de 199.446,01 soles peruanos.

Publicidad

Publicidad