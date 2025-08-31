Atrás quedó el objetivo cumplido de disputar su primer cuadro principal de Grand Slam y ahora vuelve a los torneos Challenger. Ignacio Buse, primera raqueta del Perú y número 135 del ranking ATP, dejó grandes sensaciones en el US Open pese a perder en la primera ronda ante el estadounidense Ben Shelton. Ahora, es tiempo de volver al circuito para presentarse en Sevilla.

Buse cumplió con lo que venía luchando durante todo el 2025. Quería disputar a toda costa una primera ronda de Grand Slam y lo consiguió en el US Open tras superar la qualy. No tuvo suerte en el sorteo y tuvo que enfrentar al número 6 del mundo, Ben Shelton, con quien perdió en tres sets (6-3, 6-2 y 6-4).

Con una semana para descansar tras la seguidilla de partidos en los Estados Unidos, ahora Buse retoma su actividad en el circuito en Europa. Es que, a partir de esta semana, disputará el Challenger de Sevilla a nivel singles, pero también lo hará en dobles con el objetivo de prepararse para la Copa Davis.

Ignacio Buse juega en el Challenger de Sevilla junto a Gonzalo Bueno

Así como Ignacio Buse disputará el Challenger de Sevilla, también lo hará la segunda raqueta del Perú, Gonzalo Bueno (205º en el ranking ATP). Ambos disputarán la primera ronda de este certamen el próximo martes 2 de septiembre en horarios a confirmar por parte de la organización.

Ignacio Buse, preclasificado número 6 en este Challenger, enfrentará al español Bernabé Zapata Mirallés (410º), quien recibió un wild card para el torneo. Por su parte, Bueno enfrentará a otro tenista local, Javier Barranco Cosano (405º). Ambos tenistas peruanos sólo podrían enfrentarse en una hipotética final.

El cuadro principal del Challenger de Sevilla en singles (ATP).

Aunque, se verán constantemente en este certamen en Sevilla. Es que ambos harán pareja en el torneo de dobles donde también tienen rivales confirmados. Se enfrentarán al español Sergio Martos Gornes y al alemán Tim Ruehl. En tanto, habrá otro tenista peruano en el certamen de dobles, ya que Alexander Merino, junto al alemán Christoph Negritu, quienes se enfrentarán a los gemelos serbios Iván y Matej Sabanov.

El cuadro de dobles en el Challenger de Sevilla (ATP).

Perú ya piensa en la Copa Davis ante Portugal

La gran participación de los tenistas de Perú en el Challenger de Sevilla tiene por objetivo llegar de la mejor forma a la Copa Davis. Es que el 12 y 13 de septiembre se jugará la serie ante Portugal por el Grupo Mundial I, que da una plaza para las Qualifiers de las finales de la Copa Davis 2026.

Esta serie ante Portugal se jugará en el Centro de la Exposición en Lima, sobre polvo de ladrillo. Precisamente, el torneo en Sevilla se juega sobre esta misma superficie, dejando atrás la pista dura estadounidense.

Buse y Bueno se perfilan para ser los singlistas, mientras que Alexander Merino buscará ser uno de los doblistas. A su vez, Sevilla servirá de estudio para los peruanos y para el capitán Luis Horna. ¿Por qué? Es que los portugueses también disputarán dicho Challenger.

En el propio cuadro principal en singles del Challenger de Sevilla jugarán Jaime Faria (117º), Henrique Rocha (167º) y Frederico Ferreira Silva (255º). Además, estos dos últimos harán dupla en el certamen de dobles.

Por su parte, la raqueta número uno de Portugal, Nuno Borges (41º), terminó su participación en el US Open. En singles, perdió en cinco sets ante el estadounidense Tommy Paul (14º) por la segunda ronda. En tanto, en dobles, se tuvo que retirar, ya que su compañero francés Arthur Rinderknech sufrió una lesión.

