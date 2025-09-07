Tras el título de Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner en el US Open 2025: así quedó el ranking ATP

El tenis mundial vivió una jornada de lujo el día de hoy. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner demostraron un enorme nivel, aunque finalmente fue el español quien se llevó el último Grand Slam de la temporada 2025 en parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Fueron casi 3 horas de enorme intensidad y buen juego, a tal punto de que esta reciente final del US Open 2025 significará un cambio en elranking ATP.

Hablando un poco del partido en sí y del trámite de juego, fue Carlos Alcaraz quien impuso condiciones desde un inicio. Recién en el segundo set se pudo apreciar el verdadero poderío de un Jannik Sinner que tenía la oportunidad de repetir el título del 2024, pero que sorpresivamente decayó notablemente en su rendimiento a partir del tercer set en donde fue quebrado en dos ocasiones.

Tampoco es que luego se dio un trámite, pero simplemente el performance de ‘Carlitos‘ fue insuperable desde todo de punto de vista y merecidamente se quedó con su segundo Grand Slam de la actual temporada. Este nuevo trofeo le permite retomar el primer lugar del Ranking ATP, aquel que desde hace 65 semanas le pertenecía a Jannik Sinner y que ahora deberá luchar de manera mucho más ardua para recuperarlo en un futuro cercano.

¿Cómo quedaron los primeros puestos del ranking ATP tras el US Open 2025?

Es importante mencionar y destacar que las variaciones de puntajes y posiciones se conocerán oficialmente a partir del día de mañana por medio del portal internacional ‘ATP Tour‘, pero desde ahora mismo podemos apreciar que Carlos Alcaraz tomó el primer puesto del ranking ATP sumando un total de 11,540 puntos luego del título obtenido el día de hoy en el US Open 2025.

Por otro lado, Jannik Sinner se queda en el segundo lugar con 10,780 puntos. Claramente, no estamos ante una notable diferencia ni nada por el estilo, pero vaya que sí es un golpe de autoridad. En el tercer lugar tenemos a Alexander Zverev con 5,930 puntos, Novak Djokovic en el cuarto puesto con 4,830 puntos y en el quinto lugar se ubica Taylor Fritz con 4,675 puntos.

¿Qué dijeron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tras la final del US Open 2025?

“Es increíble lo que estás haciendo durante todo el año. Grandísimo el nivel que has alcanzado. Te veo más a ti que a mi familia. Es un placer compartir todas las zonas de los torneos contigo. Sé que estás mejorando mucho, quiero darte la enhorabuena por tu rendimiento en el año. Soy un afortunado de estar rodeado por la familia y equipo que tengo. Hacen un esfuerzo enorme para que mejore como tenista y como persona. Todo lo que estoy consiguiendo es gracias a ustedes. Muchas gracias a todos”; declaró Carlos Alcaraz tras la final de hoy.

Jannik Sinner también habló y, pese a perder la final del US Open 2025, se mostró tranquilo por lo realizado. “Quería felicitar a Carlos porque hay mucho trabajo tras este triunfo, hoy ha sido mejor que yo. Gracias a mi equipo por estar conmigo durante todo este tiempo, estoy feliz con ustedes. Lo he intentado todo, no he podido hacer más. Gracias a todo el mundo que hace posible este torneo espectacular y no puedo esperar más por volver el año que viene. Gracias también al apoyo de la grada, ha sido increíble”.

