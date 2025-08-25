El US Open definió en 5 palabras la actuación del peruano Ignacio Buse pese a la eliminación

Ignacio Buse el pasado fin de semana terminó con su participación en el US Open. El tenista nacional tuvo una gran actuación en este certamen internacional en el que dejó una gran performance. Por esa razón, su eliminación no pasó desapercibida y mediante la cuenta oficial del torneo definieron lo que fue su gran participación.

Publicidad

Publicidad

Luego de remar contra corriente en las qualy, el tenista nacional de 21 años consiguió meterse en el Gran Slam celebrado en el país norteamericano. Lastimosamente tuvo un emparejamiento complicado en la primera ronda, pues terminó de enfrentar al número seis del mundo y local en este certamen. Ben Shelton, quien terminó con el sueño del joven deportista.

Si bien Buse dio un buen partido, se sintió en todo momento la gran superioridad del local. Quien con un mejor estado físico, con gran experiencia en este tipo de certámenes y con muy pocos errores terminó llevándose el partido. Hablamos que terminó con el sueño nacional por 6-3, 6-2 y 6-4 en una contienda que habrá durado alrededor de 2 horas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cómo definió el US Open a Ignacio Buse?

Mediante la cuenta oficial del US Open terminaron definiendo la actuación de Ignacio Buse, destacando: “con la cabeza en alto”. Dejando en claro que a pesar de haber sido superado por un rival de gran peso, este nunca se dio por vencido y demostró tener mucha tenacidad para no darse por vencido.

Este fue el debut de Buse en este certamen, por lo que se espera que pueda seguir por este camino para poder hacerse un espacio próximamente en más torneos de este nivel. Va dejando una gran huella que seguramente más compatriotas buscarán igualar o incluso superar.

Publicidad

Publicidad

Un gran premio consuelo para Ignacio Buse

En este caso, ‘Nacho’ no solo se lleva una gran experiencia que le va a servir para poder seguir mejorando a nivel profesional. Sino que también llena sus arcas con un jugoso premio que le permitirá seguir entrenando en busca de dejar el nombre del Perú mucho más alto en diferentes torneos.

Es así como a pesar de irse en la primera ronda, obtiene el premio de nada más y nada menos que 110 mil dólares. Siendo este el monto más bajo que ganan los participantes que terminan yéndose en el inicio del certamen. Mientras que el ganador se lleva un total de 5 millones de dólares. Esto tanto en la categoría femenina como masculina.

ver también ¡Fin del sueño en el US Open! Ignacio Buse debutó en un Grand Slam y perdió ante un Ben Shelton muy superior