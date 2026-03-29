Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: hora y dónde ver su duelo en el ATP Marrakech

El gran presente de Ignacio Buse podría extenderse en el ATP de Marrakech. En su debut, ‘Nacho’ tendrá como rival al italiano Matteo Berrettini, a quien ya venció semanas atrás en Río de Janeiro para meterse en las semifinales del torneo. Ahora, ambos se verán las caras nuevamente sobre superficie de arcilla.

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Con el inicio de la gira europea sobre arcilla, el tenista peruano ya tiene definido a su próximo oponente, por lo que ya se encuentra en Marruecos, donde afrontará su duelo ante Berrettini en el Royal Tennis Club de Marrakech.

¿A qué hora juega Ignasio Buse y dónde ver su partido?

Por ahora, el calendario del torneo señala que el enfrentamiento entre Ignacio Buse y Matteo Berrettini se disputará el martes 31 de marzo desde las 04:00 horas de Perú.

La primera raqueta nacional llega con una ligera ventaja en el historial, ya que se impuso en su último cruce en Río de Janeiro y lidera la serie 1-0. Sin embargo, el italiano parte como uno de los principales candidatos al título gracias a su destacado rendimiento sobre arcilla.

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Por el momento, no se ha oficializado qué canal transmitirá el duelo en mención, por lo que se espera que la organización brinde esa información en las próximas horas.

Ignacio Buse nen Río de Janeiro (Créditos: Getty Images)

Buse también participará en dobles

Además, Ignacio Buse también competirá en la modalidad de dobles en este torneo. Tras el sorteo, se definió que hará pareja con Íñigo Cervantes y en la primera ronda se medirán frente a los polacos Karol Drzewiecki y Kamil Majchrzak.

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Cabe resaltar que, el ATP de Marrakech se llevará a cabo del 30 de marzo al 5 de abril y marcará el inicio de la gira sobre arcilla, una fase clave en el calendario rumbo a Roland Garros, donde compiten los mejores tenistas del mundo.

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