CONMEBOL, como ente rector del fútbol internacional a nivel sudamericano, tiene decisiones basadas netamente en los reglamentos. Y en esta oportunidad, Universitario de Deportes deberá cumplir una sanción que fue notificada en las últimas horas mediante documentación oficial.

Bolavip Perú pudo conocer al detalle de qué se trata esto que plantea el organismo más importante en nuestra región dentro del fútbol:

1. Multa de US $15,000 por no brindar las plataformas, tarimas y estructuras respectivas para las cámaras de TV de la transmisión.

2. Multa de US $15,000 por los gritos e insultos racistas y discriminatorios en el partido. 3. Multa de US $5,000 por no asistir a la reunión de seguridad previa al partido y no cumplir con los distintos pedidos de seguridad con el club visitante en el traslado en bus.

Yendo al resumen, CONMEBOL multa con US $35,000 a Universitario en su totalidad. Y advierte que ante próximas acciones no corregidas, podrán intervenir de manera más seria. Desde la administración crema se confirmó que hay una apelación, la cual con el paso de las horas irá tomando forma.