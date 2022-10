Recibiendo hoy a Carlos Mannucci en el estadio Monumental, Universitario de Deportes se juega una de sus últimas cartas para tener todavía chances de ganar el Torneo Clausura. Jugando por la fecha 14, el cuadro crema tiene que ganar sí o sí, sino se estará despidiendo de sus chances de salir campeón de la Liga 1.

Por ello, el técnico argentino Carlos Compagnucci cuenta con algunos cambios. Pensando siempre en el mejor once disponible, entendiendo que tiene jugadores lesionados, suspendidos o que no están en su mejor forma, el plantel presentará tres cambios respecto a su último once.

Logrando sacar un punto en el infierno de Sullana la fecha anterior del Torneo Clausura, Universitario de Deportes empató ante Alianza Atlético, pero perdió a Jordan Guivin, en ese sentido, la ocupación del mediocampista será tomada por Hernán Novick.

También teniendo variantes en la defensa, el téncico Carlos Compagnucci optará por el ingreso del zaguero Federico Alonso, por el defensor Nelinho Quina, y, en esa línea, también tendrá en ofensiva, pero como extremo, del atacante Andy Polo, esperando que quizá sea cambiado por Luis Urruti.

Universitario saldrá con el portero José Carvallo; los defensores Aldo Corzo, Federico Alonso, Piero Guzmán y Nelson Cabanillas; en la volante estarán Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Alberto Quintero y Andy Polo y en ofensiva Hernán Novick y Alexander Succar.