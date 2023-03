Ser cabeza de grupo en un club grande es para gente experimentada y con años vividos, dicen por ahí. Jorge Fossati cumple con esos requerimientos sin duda alguna, porque hace casi todo bien. Desde las labores como entrenador principal, hasta como un declarante importante frente a la prensa local.

En una charla exclusiva con el Diario Depor, el que sucedió a Carlos Compagnucci, habló de la grandeza del cuadro merengue. Con una frase potente, que posiblemente servirá de lema o tatuaje para quienes lo creen así. El pueblo de la "U" es enorme, son millones, eso no está en discusión. Por eso, para el ex Seleccionador de Uruguay, el tema camina así.

Según Jorge Fossati, la situación es muy sencilla y sin ninguna exageración: "El capital más grande que tiene el club no es el técnico, los jugadores, los sponsors, el capital más grande es la hinchada que le da para llenar este estadio (Monumental) y diez estadios más iguales, en el mismo momento, día y hora, lo sentí cuando fuimos a Cusco".

Ahora, cuando se trata de criticar lo que ve, también lo hace, por eso le cae con palo a la Liga 1: "Primero, me sorprende que el futuro del fútbol peruano está parado. Estamos en marzo y todavía no arrancaron las divisiones formativas. Si el futbolista no llega bien trabajado a primera división, después es mucho más difícil corregirlo, como en cualquier orden de la vida".

De la misma forma, contó cómo entró tan rápido al grupo de jugadores que hoy comanda: "Por más que el técnico sepa mucho, que no es mi caso, si no hay unas buenas ganas implícitas de adaptación con el jugador, si no hay credibilidad por parte del jugador, no cambia. Por eso me animé, fue una locura hacerlo en tres días. Uno tiene que transmitir con convicción. Si te ven que dudas, también van a desconfiar".

Finalmente, el tema religioso, parte fundamental en su vida cotidiana: "Estoy en un país fervientemente católico, muy parecido a Ecuador, y eso incluye también al futbolista. En otros lugares, de alguna manera uno trata de ser el que lleva la fe dentro del plantel, provocar una oración antes de salir a la cancha, acá lo entendí al revés. No creo que Dios haga excepciones si naciste en casa musulmana, judía o católica, lo que importa es que hayas sido una buena persona en tu vida. Gracias a Dios tengo en mi casa un montón de medallas, pero los títulos más grandes no tienen medallas, y uno es eso".