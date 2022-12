Los Cremas aún no cierran el plantel del próximo año y tienen en la mira al mediocampista chino. Que de concretarse su llegada, sería bajo esta condición.

Universitario de Deportes sigue en la búsqueda de jugadores que le puedan ayudar a conseguir los objetivos trazados para la siguiente temporada, como conseguir la estrella 27 en la Liga 1 y destacar en la Copa Sudamericana.

Uno de esos futbolistas que podría aportar al club, sería Roberto Siucho. Que en años atrás defendió al club merengue y luego de su pasó por el fútbol chino, hoy se encuentra entrenando con ellos.

¿Pero qué necesita el volante para volverse a vestir de crema?

Según lo mencionado por Manuel Barreto, gerente deportivo de la institución, para RPP, el deportista es de la casa y se encuentra entrenando como invitado, pero su fichaje está siendo evaluado y depende de que su nacionalidad se concrete.

"Roberto Siucho es un jugador de la casa. Por el momento está entrenando como invitado, si su nacionalidad sale se podría activar la posibilidad de que esté con nosotros. Pero por el momento él no es ciudadano peruano", sostuvo para el medio radial.

"No puedo decir que el plantel de la U está cerrado. Si bien estamos satisfechos con lo que tenemos ahora, mientras el libro de pases esté abierto, no puedo decir que no podría sumarse alguien más", agregó Barreto.

Recordar que Siucho se fue a la Liga China, renunciando a su nacionalidad peruana. Llamándose Xiao Taotao, ahora busca que sus documentos se agilicen para poder ser tomando en por el técnico Carlos Compagnucci.