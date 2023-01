Universitario de Deportes no cierra su plantel para la presente temporada, y está abierto a seguir sumando jugadores. No nos referimos en este caso a Alex Valera, el tema más tocado en el equipo merengue durante las últimas horas. Si no, a otro jugador, el cual es pedido expreso del comando técnico.

Para Carlos Compagnucci es un futbolista esencial dentro de su esquema a corto plazo. Más aún, con los trabajos de pretemporada a medio avanzar. Ese jugador se trata de Yuriel Celi, quien ahora mismo entrena en la capital en un gimnasio especializado, para no perder ritmo físico, y solo acoplarse al aspecto deportivo, en caso todo se cierre.

Como encargado de cuidar la economía y otros aspectos de la "U". Habló Jean Ferrari en Radio Ovación, donde destacó el actual administrador de temporal, los últimos movimientos sobre esta posible contratación: "Yuriel (Celi) es una posibilidad, pues surgió la opción de un préstamo al equipo extranjero que lo quiere adquirir y estaremos a la expectativa".

También, supo explicar el caso del argentino, Bruno Sepúlveda, quien ahora mismo, no está con el equipo principal por motivos de su contrato: "Lo de Sepúlveda estaba encaminado, pero lamentablemente pasó un tema con su club de origen y regresó a Argentina para solucionarlo. El deseo del futbolista es estar con nosotros".

De la misma manera, tocó el tema de la televisión, luego de no poder transmitir en televisión, la presentación crema: "Nuestro operador televisivo se basa en una medida cautelar impuesta por la Federación Peruana de Fútbol, donde se especificaba que ningún medio televisivo podía trasmitir los partidos y es así donde el consorcio tomó la postura de acatar la medida cautelar".

Finalmente, explicó la temática de la última Noche Crema, la cual generó comentarios diversos: "Hemos apuntado a enfocarnos en el entretenimiento, sector donde realmente está el fútbol, algunos no entienden que debemos enfocarnos en ese rubro, así ayudar a la generación de ingresos y aprovechar ciertos momentos para generar eso como fue la presentación del club".