Denunciado y despedido. Para Andy Polo, el 2022 empezó con una denuncia pública realizada por su separada esposa, Genessis Alarcón, quien confirmó sufrir violencia doméstica de parte del futbolista. A los pocos días de hacerse pública la situación, Portland Timbers le rescindió el contrato.

Este jueves, casi al mismo tiempo en que desde Estados Unidos reportaban que el club de la MLS intentó sobornar a Genessis para que no presentase cargos, desde Universitario de Deportes hablaron públicamente respecto al fichaje de Andy Polo, quien todavía no arribó al país.

Martín Kohatsu, delegado del conjunto crema, habló sobre la situación del futbolista en una entrevista con Radio Ovación: "Andy Polo y Rodrigo Vilca ya están en la 'U', el campeonato está peleado, hay muchos equipos competitivos como Huancayo, Sullana, Municipal, vamos a pelear palmo a palmo el campeonato para lograr la estrella 27".

Respecto a cuándo arribará al país, respondió: "Andy está llegando el día sábado, la presentación será de ambos juntos la próxima semana. Creo que van a debutar después del receso, han estado entrenando pero hay que ver, lo más probable es que debuten luego del receso".

Sin embargo, lo más curioso llegó cuando contestó sobre la denuncia de Genessis: "El área legal del club es dirigida por Giancarlo Mandriotti, y se fijó muy bien en que no había ningún tema legal abierto, ni en Perú ni en Estados Unidos. El doctor se comunicó con la abogada de Andy Polo y ella es clara diciendo que todos los cargos han sido dejados de lado. Cuando hemos negociado con él, no existía ninguna denuncia pendiente, eso primó".

Más declaraciones sobre el caso Andy Polo

- "No hay que olvidar que Andy Polo es un jugador formado en nuestras canteras, está en la 'U' desde que tiene 10 años. Todo eso hemos valorado y se llegó a un acuerdo hasta final del campeonato".

- "Si hubiese una denuncia, si algún órgano hubiera amparado la denuncia, sí tendríamos, al menos yo, algún reparo. Pero nosotros hemos hecho la averiguación correspondiente y eso no existe. Basado en la no existencia, un programa de farándula no nos va a mover ninguna decisión. No nos va a mover lo que diga la farándula o periodistas malintencionados que no conocen sobre la vida o los actos de Andy, porque si de verdad investigaran se darían cuenta que Andy con su expareja tuvo ciertos actos bien nobles que no me corresponde a mí decir, sino a la prensa investigar. Lamentamos porque nosotros no queríamos generar esta polémica, que se genera porque es Andy y por el problema mediático, pero ya está, ya firmó hasta fin de año igual que Vilca".