Pedro García liquida a Universitario de Deportes: "No se puede permitir una década no ser campeón"

No pudiendo anotar en sus últimos tres cotejos, y perdiéndolos, Universitario de Deportes está en la delgada línea que lo separa de perder toda chance de pelear por el título nacional. Conscientes que no tuvieron un buen Torneo Apertura y que el Torneo Clausura está casi descartado, lo peor sería culminar la temporada sin siquiera clasificar a un torneo internacional.

Esto lo sabe muy bien Pedro García, panelista del programa deportivo Al Ángulo. En una emisión más de la charla nocturna futbolística, el periodista se exaltó luego de que llegó a la conclusión que Universitario de Deportes estaría este año sin campeonar.

"La 'U' está con roche. ¿Hace cuánto tiempo no es campeón? 2013, O sea una década. La 'U' no se puede permitir una década no ser campeón. Y no es responsabilidad de los que están hoy día. Es muy complicado que la 'U' sea campeón este año", comentó Pedro García mientras charlaba con Diego Rebagliatti sobre la situación de Universitario.

Lo cierto es que Universitario de Deportes no gana el título nacional desde el año 2013, año en que lo levantó por última vez tras vencer a Real Garcilaso. Ahora la situación parece muy complicada pues ha perdido protagonismo en la Liga 1.

En ese sentido, Universitario de Deportes tendrá un duro cotejo ante Deportivo Binacional por la fecha 7 del Torneo Clausura. Jugando en el estadio Monumental, una derrota terminaría con toda esperanza y haría que esa línea que separa a las probabilidades de la realidad se haga más fuerte.