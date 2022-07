Estamos viviendo, en teoría, las horas decisivas de lo que será el partido más importante del cierre de temporada para 'los merengues'. Universitario de Deportes finalmente no perderá a su mejor jugador, el actual goleador, y representante de buen juego. Alex Valera seguirá vistiendo la camiseta por el resto de la temporada, en principio.

Esta información la presenta el periodista deportivo peruano, Fernando Egusquiza, quien actualmente labora para el canal de televisión, Latina. En su cuenta de Twitter reveló por qué no se marcha el atacante de la Selección Peruana, hay un motivo específico. No es que no desee irse, ni que el club árabe no desee contar con sus servicios. Es algo que va mucho más allá.

La institución 'crema' habría cumplido su cometido en no dejar salir al jugador estos días, quien durante toda la semana pasada (y parte de esta) no entrenó con sus compañeros, y, además, no se presentó a jugar los duelos oficiales. Hasta el momento, se perdió 2 jornadas del fútbol peruano, en las cuales ganó la "U" el primero, y después lo perdió en Trujillo hace poco.

Lo que cuenta el comunicador social en su red social, sobre Alex Valera, es lo siguiente: "Alex Valera se quedará en Universitario. Hoy se cumplió plazo de contestación a Al Fateh y la posición del club es no cederlo hasta fin de temporada. Podría haber negociación siempre que los árabes acepten esa condición. Valera hace poco extendió su vínculo hasta diciembre. 2023".

A sus 26 años, Alex Valera terminará su contrato con la "U" sin duda alguna. No logró torcer la voluntad de la directiva en dejarlo ir al balompié de Arabia Saudita, a pesar de que sus compañeros intercedieron para que la estrella máxima pueda salir en este lapso de tiempo. Lo definitivo es que 'Metralleta' se queda, porque no hubo condiciones para dejarlo salir. Ahora toca ver las reacciones.