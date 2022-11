Según el periodista José Marín, 'Chiquitín' Quintero no continuará en tienda 'crema' para la temporada 2023.

Universitario de Deportes comunicó que no continuará Alberto Quintero. La U se renueva para la liga 1 2023 │ Fútbol Peruano - Mercado de pases

Todo tiene su final, nada dura para siempre, dice una canción muy conocida del género salsa. Ritmo que es muy conocido de Centroamérica, de donde es este profesional del deporte rey. Quien tiene todo definido en su vida, cortando una historia extensa, llena de altibajos.

El panameño Alberto Quintero no seguirá en Universitario, el club no tuvo la intención de no renovarle contrato, a pesar de que el delantero contaba con la nacionalización peruana y a sus 35 años buscará llegar a otro club y permanecer en el país.

Recordemos que 'Chiquitín' en sus redes sociales quitó de su descripción la vinculación que tenía con el elenco 'crema'. También, el actual jugador de la Selección de Panamá subió una historia, a través de su cuenta personal en instagram, haciendo referencia a las nuevas experiencias que tendrá en su carrera profesional.

"Vida nueva, cosas nuevas, experiencias nuevas es lo que quiero para mi", es la letra de la canción que decidió utilizar el delantero de 34 años. Además, se muestra a 'Chiquitín' con una fotografía luciendo la ‘mica’ de Panamá.

¿Cuál será el destino de Alberto Quintero?

Se sabe que que Cienciano del Cusco, estaría tentando a Alberto Quintero para que sea su nuevo jugador en la temporada 2023, pero habrá que esperar si es que llega a hacerse oficial la llegada del panameño al cuadro cusqueño



¿Cómo le fue a 'Chiquitín' Quintero en la 'U'?

Alberto Quintero llegó a la institución merengue como refuerzo para la temporada 2017.

En todos estos años, el futbolista se convirtió en pilar del equipo, aportando goles y asistencias. Asimismo, disputó varios torneos internacionales, pero nunca logró ser campeón.