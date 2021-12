Los dirigidos por Gregorio Pérez jugaron dos tiempos ante Cantolao. No pudo ganar en ninguno, perdió el primero y empató el segundo.

Volvió a perder: Universitario de Deportes no pudo ante Cantolao en partido amistoso

La mañana de hoy en Campo Mar "U" se jugó un par de encuentros pactados entre Universitario de Deportes y la Academia Deportiva Cantolao. Los equipos armaron oncenas bastante variadas, porque alternaron entre titulares y algunos suplentes.

En el primer cotejo los cremas salieron así: Romero; Zevallos, Alonso, Quina, Cabanillas; Cayetano, Barco; Villamarín, Novick, Quispe y Quintero. Y en el segundo formaron de la siguiente manera: Carvallo; Corzo, Rugel, Guzmán, Guarderas; Barreto, Alfageme, Murrugarra; Urruti, Succar y Valera.

El periodista deportivo de ESPN Perú, Gustavo Peralta, fue el que mencionó en su cuenta de Twitter cómo quedaron los dos partidos de 35 minutos. Pues en la cuenta oficial de 'los cremas' no comunicaron el resultado final de estos dos cotejos jugados.

"Amistoso Universitario vs. Cantolao hoy en Campo Mar: Dos tiempos de 35 minutos. 1.er partido triunfo para Cantolao con gol del uruguayo Rodrigo Pastorini. 2.º partido empate 1-1. El once de la U del primer tiempo es lo que el comando técnico trata de afinar con miras a la fecha 1 de la Liga 1 pues no se contará con los seleccionados. Cantolao se mostró como un equipo sólido en defensa con mucho vértigo. Importante lo de Pastorini".

Las redes sociales del conjunto ‘merengue’ fueron un cúmulo de mensajes preocupantes, porque ante Deportivo Municipal no sumaron una victoria, y ahora no pueden contra Cantolao. Está claro que son cotejos amistosos, los cuales sirven como preparación, pero por lo menos, ellos exigen un resultado favorable.