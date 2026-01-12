Universitario se olvidó de Sekou Gassama y ya preocupa a los hinchas

El fichaje más controversial hasta el momento ha sido el de Sekou Gassama en Universitario de Deportes. El hinchada solo con ver su nacionalidad ya estuvo quejándose de su llegada, pero al enterarse que tendría un tiempo fuera antes de llegar. Eso hizo que explote la afición y ahora se ha conocido que hasta el mismo club se ha olvidado de él.

Publicidad

Publicidad

Resulta que en la página web del cuadro de Ate sale el plantel completo de la ‘U’. Lo curioso es que todos tienen dorsales puestos menos Gassama, es el único futbolista que no ha recibido su número. Esto es algo llamativo y hasta anecdótico, pues hace pensar que todavía no tienen las cosas claras con el futbolista.

Incluso, Héctor Fértoli que se anunció mucho después, ya tiene su dorsal, este jugará con la camiseta número 8 este año. Mientras tanto, el senegalés aparece al lado de Alex Valera, pero sin saber que número tomará este año. Resulta al menos preocupante esta situación, más que todo para el hincha que no entiende que es lo que está pasando con el futbolista.

Sekou Gassama sin dorsal (Foto: Universitario).

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Sekou Gassama todavía no entrena en Universitario?

Según lo que se ha podido conocer, Gassama pidió antes de fichar por el club un tiempo para poder estar con su familia. Esto debido a que tiene un problema importante que resolver, cuando termine de aclarar esta situación, se espera que pueda venir al Perú para ponerse al día con sus compañeros.

Álvaro Barco habló muy claro de él, mencionando que saben de sus capacidades y lo que puede darle al club. Por lo que están dispuesto a esperarlo ya que consideran que va a darles muchas alegrías.

ver también ¿El último fichaje de Universitario? Lo que se sabe de la llegada de Iván Tapia a Ate

Sekou Gassama nuevo delantero de Universitario (Foto: Universitario).

Publicidad

Publicidad

“Estamos completamente comprometidos con él. Junto con el entrenador, le hemos dado el valor que merece, ya que es un jugador que puede alcanzar su mejor nivel, a pesar de las dificultades que ha enfrentado. Hemos evaluado esta situación y la afrontaremos en consecuencia. Consideramos que tiene la capacidad necesaria y contamos con el respaldo para apoyarlo. El entrenador está convencido de que, aunque no haya podido incorporarse desde el inicio, vale la pena esperar por su aporte”, explicó a la prensa el director deportivo del club.

Javier Rabanal tiene claro la importancia de este jugador, es por eso que ha decidido esperarlo. Habrá que ver si es que se consigue sacar el máximo jugo de sus habilidades, pues sino es complicado que la hinchada no se les termine yendo encima si no cumple con las expectativas.

Datos Claves

Sekou Gassama aparece en la lista del plantel de Universitario sin número de dorsal.

aparece en la lista del plantel de sin número de dorsal. Héctor Fértoli ya cuenta con la camiseta número 8 pese a ser anunciado después.

ya cuenta con la camiseta pese a ser anunciado después. El delantero pidió tiempo para resolver un tema familiar antes de llegar a Perú.

Publicidad