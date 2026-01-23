¿A qué hora juega Universitario vs. U. de Chile y dónde ver duelo por la Noche Crema 2026?

Universitario de Deportes se prepara para vivir una nueva edición de la Noche Crema 2026, evento en el que enfrentará a Universidad de Chile en un duelo internacional que se disputará este sábado 24 de enero en el estadio Monumental de Ate.

La expectativa es alta entre los hinchas ‘cremas’, que aguardan ver en acción al equipo dirigido por Javier Rabanal y conocer su rendimiento de cara a la nueva temporada. Conoce el horario oficial de este emocionante encuentro que marcará la presentación del tricampeón nacional.

¿A qué hora juega Universitario vs. U. de Chile?

El duelo entre ‘merengues’y ‘azules’ está programado para iniciar a las 20:45 horas de Perú y se llevará a cabo en el estadio Monumental. Este compromiso servirá como una prueba importante para ambos equipos, que continúan afinando detalles con miras a sus respectivos torneos oficiales. A continuación, revisa los horarios del partido en diferentes partes del mundo:

México: 19:45 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:45 horas

Venezuela, Bolivia: 21:45 horas

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay: 22:45 horas

Así es el cronograma de la Noche Crema 2026

Consulta a continuación el cronograma oficial de la Noche Crema 2026, evento en el que Universitario presentará a su plantel ante la masiva presencia de su hinchada en el coloso de Ate.

Apertura de puertas, Activaciones y patio de comidas / 17:00 horas

DJ y activaciones con las tribunas / 17:30 horas

Presentación de disciplinas deportivas / 18:00 horas

Show de drones y luces / 19:00 horas

Show central: Los Caligaris / 19:20 horas

Presentación del plantel 2026 / 19:40 horas

Inicio del partido / 20:45 horas

Show medio tiempo: Los Caligaris / 20:30 horas

Fin del evento / 23:00 horas

Cabe señalar que los hinchas de la ‘U’ que no consigan entradas para el evento, podrán seguir el encuentro a través de la señal de TV Perú (canal 7). Así, los aficionados tendrán la oportunidad de no perderse la presentación del equipo en la Noche Crema 2026.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes enfrentará a Universidad de Chile este sábado 24 de enero en Ate.

El partido de la Noche Crema 2026 iniciará oficialmente a las 20:45 horas de Perú.

