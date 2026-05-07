¿A qué hora juega y dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026?

Revisa el horario y canal de transmisión del Universitario vs Coquimbo por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 en Chile.

Universitario de Deportes y Coquimbo Unido se enfrentarán en un duelo clave por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. En su último cruce, disputado en el Monumental, el cuadro ‘pirata’ dio el golpe al quedarse con la victoria, por lo que ahora los ‘cremas’ irán por la revancha y buscarán sumar tres puntos valiosos en territorio chileno. En esta nota encontrarás toda la información sobre este importante compromiso.

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En la antesala de este duelo, el equipo de Ate llega con buen ánimo tras encadenar dos triunfos consecutivos frente a Nacional de Uruguay y ante Juan Pablo II por Liga 1. Además, Edison Flores se reencontró con el gol en dichos cotejos, por lo que afronta este duelo con gran motivación.

Por su parte, Coquimbo no llega en su mejor momento, ya que viene de sufrir una dura goleada ante Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026 y posteriormente cayó frente a Colo Colo por el campeonato local.

¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?

El duelo entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 se disputará hoy, jueves 7 de mayo,desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile, teniendo como escenario el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo.

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¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO?

La transmisión del duelo entre Universitario y Coquimbo estará disponible para toda Sudamérica a través de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

En Argentina también podrá seguirse mediante FOX Sports, mientras que en Brasil será emitido por Paramount+ y en México nuevamente por Disney+.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo B

PUESTO EQUIPO PJ DF PUNTOS 1 Tolima 3 1 4 2 Nacional 3 0 4 3 Universitario 3 0 4 4 Coquimbo 3 -1 4

DATOS CLAVES

Universitario visita a Coquimbo Unido hoy, jueves 7 de mayo, por la Copa Libertadores.

El partido se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 19:00 horas (Perú).

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