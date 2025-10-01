¿Adiós Sebastián Britos? La tortura que vive Diego Romero en Banfield y que podría acercarlo a Universitario

Ahora mismo Universitario de Deportes se mantiene como el principal candidato para quedarse con el título de la Liga 1 2025, aunque no por ello la directiva tendría que quedarse de brazos cruzados. Pensando en la planificación de la siguiente temporada, uno de los nombres que suena con fuerza para volver al club es Diego Romero luego de que se filtrara la información de que Sebastián Britos no sería renovado al terminar contrato en diciembre próximo.

Y es que no podemos perder de vista que si bien desde que Sebastián Britos llegó a Universitario de Deportes se ganó un puesto de titular y tranquilamente podría ser bicampeón del fútbol peruano, existe la posibilidad de repatriar a un Diego Romero que actualmente vive un terrible calvario en el fútbol argentino, específicamente en Banfield ya que no disputa minutos desde hace 6 meses. Claramente, no tiene espacio ni como pieza de recambio en su equipo.

Fuente: @MDeportivope

El guardameta nacional de 24 años no disputa un partido oficial desde el mes de abril cuando Banfield enfrentó a Villa Mitre por la Copa Argentina. Si bien la chance de que llegue al fútbol argentino era una especie de apuesta para obtener un mayor crecimiento al de la Liga 1, hoy queda clarísimo que la jugada no salió para nada bien y quizá ahora se esté ‘cocinando’ el escenario ideal para que pueda volver a Universitario de Deportes al aún tener contrato hasta el 2027.

Los cambios que se avecinan en el futuro de Universitario

Así como existe la posibilidad de que Diego Romero pueda regresar a Universitario de Deportes luego de que al término de la presente temporada 2025 culmine su préstamo con Banfield de Argentina, hay algunos nombres que también generan tendencia en el equipo merengue al estar en la lista de inminentes salidas pensando en el año 2026. Además de Sebastián Britos que no sería renovado, otros dos jugadores se marcharían.

“Tengo información de Universitario de Deportes. Me han dicho que los que no van a seguir para el próximo año definitivamente son Diego Churín, Gabriel Costa y Sebastián Britos. Además, están interesados en el retorno de Diego Romero que no está tapando en Banfield”; informó la reconocida comunicadora deportiva Romina Vega durante una de las últimas ediciones del programa ‘Cancherazos’ respecto a los cambios que se avecinan en la ‘U’.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Atlético de Sullana el día de hoy miércoles 1 de octubre a las 18:00 hora local en el Estadio Mansiche de Trujillo. El encuentro será clave para las aspiraciones merengues ya que de conseguir la victoria se mantendrán fijos como únicos punteros del campeonato y así seguirán firmes en su camino rumbo al título sin mirar los resultados de los demás partidos de la jornada.

Fuente: Universitario

