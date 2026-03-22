Antes de jugar con Alianza Lima: La declaración sorpresiva de Álvaro Barco sobre la continuidad de Javier Rabanal en Universitario

El ambiente en Universitario de Deportes se encuentra en un punto de máxima tensión tras el reciente empate ante Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo. Álvaro Barco, director deportivo del club, rompió el silencio al aterrizar en el Aeropuerto Jorge Chávez para analizar el presente del equipo.

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Javier Rabanal en el punto más crítico

Sus palabras generaron un eco inmediato en la hinchada crema, que cuestiona duramente la gestión técnica de Javier Rabanal. Barco fue tajante al señalar que, aunque el funcionamiento futbolístico no fue deficiente en la última jornada, la falta de victorias es una carga pesada.

El directivo merengue reconoció que en una institución de la grandeza de la “U”, las formas pasan a un segundo plano cuando los puntos no llegan. “Ayer no se jugó mal, pero no hay justificación alguna; aquí priman los resultados”, sentenció Barco ante los medios locales.

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Esta declaración pone un manto de incertidumbre sobre el futuro de Rabanal, sugiriendo que el crédito del entrenador depende exclusivamente de marcadores inmediatos. La frase “la U, donde sea, debe ganar” resuena como un ultimátum implícito para el comando técnico antes del parón liguero.

Javier Rabanal cuestionado en Universitario. (Foto: X).

Universitario espera el clásico del fútbol peruano

Con el Clásico del fútbol peruano en el horizonte, el director deportivo enfatizó que estas dos semanas de preparación serán cruciales para el grupo. La consigna en el Monumental es clara: corregir los errores defensivos y potenciar la eficacia de cara al arco rival para llegar en óptimas condiciones.

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Barco destacó la relevancia de jugar en casa, señalando que la localía debe ser un factor determinante para recuperar el paso en el torneo. “Vamos con todo al clásico; debemos aprovechar nuestra casa, es sumamente importante para nuestras aspiraciones”, añadió el directivo.

Alianza Lima podría ser el partido definitorio

Para los especialistas, estas declaraciones de Álvaro Barco buscan sacudir el vestuario y trasladar la presión directamente hacia el cuerpo técnico de Javier Rabanal. Un resultado adverso ante Alianza Lima podría significar el fin de un ciclo que no ha logrado convencer a la exigente tribuna merengue.

El club espera que este tiempo de trabajo sirva para unir filas y blindar al plantel de las críticas externas antes del partido más importante del año. La expectativa es total, y el futuro de la banca crema se jugará, literalmente, en los próximos noventa minutos de fútbol oficial.

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Javier Rabanal trabajando en Universitario. (Foto: X).

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