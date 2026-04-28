La derrota de Universitario ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 no solo golpeó en lo deportivo, sino que también encendió las alarmas en la interna dirigencial del club crema.

Publicidad

En ese contexto, el administrador Franco Velazco habría empezado a mirar con otros ojos el trabajo de Álvaro Barco, quien hasta ahora venía liderando el área deportiva.

Según la información del periodista Gustavo Peralta, la confianza en Barco se ha visto afectada, en un momento clave donde se debe definir al nuevo entrenador del equipo, mientras Jorge ‘Coco’ Araujo está de forma interina.

“De demorar la decisión del nuevo técnico de Universitario, ‘Coco’ Araujo dirigirá ante Juan Pablo en Trujillo. Además, como informamos, el que tomará las decisiones será el administrador Franco Velazco”, señaló el periodista Gustavo Peralta, dejando claro el cambio en la estructura de poder.

Publicidad

Álvaro Barco presentado como Director Deportivo de Universitario por Jean Ferrari en julio del 2025. (Foto: Universitario)

Álvaro Barco pierde peso en Universitario

Tras las malas decisiones que se han tomado en Universitario respecto a fichajes, la continuidad de Álvaro Barco está en duda y de hecho Franco Velazco, administrador, será el que tenga la última palabra sobre quién será el nuevo DT crema.

Así, Universitario vive horas tensas no solo por los resultados, sino también por las decisiones dirigenciales que marcarán el rumbo del club en lo que resta de la temporada.

Publicidad

Universitario y Alianza Atlético jugando en el estadio Monumental por la fecha 12 el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

¿Quién será el nuevo DT de Universitario?

Todavía no se sabe quién será el nuevo entrenador de Universitario, pero si se conocen qué nombres están sobre la mesa. El primero es Jorge ‘Coco’ Araujo, que puede pasar de interino a oficial. Luego están Fabián Bustos, Pablo Peirano, Juan Reynoso y Kily Gonzalez.

¿Qué cargo tiene Álvaro Barco en Universitario?

Álvaro Barco tiene el cargo de Director Deportivo en Universitario y fue presentado en julio del 2025. Su principal función es elegir a los fichajes del club.

Publicidad

Datos claves

Franco Velazco decidirá al nuevo técnico tras la derrota ante Alianza Atlético en el Torneo Apertura.

Álvaro Barco pierde peso en el área deportiva por decisiones fallidas respecto a los fichajes.

Jorge Araujo dirigirá el partido ante Juan Pablo en Trujillo si continúa la demora del nombramiento.