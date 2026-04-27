Trinchera Norte exige la renuncia inmediata de Álvaro Barco tras crisis en Universitario: “Acabaron las contemplaciones”

Universitario de Deportes atraviesa una etapa difícil en la Liga 1, y Álvaro Barco ha sido uno de los principales apuntados por la hinchada. Incluso, la barra Trinchera Norte publicó un comunicado en el que solicita su salida del club.

Publicidad

“Nos dirigimos a ustedes en un momento crítico para nuestra institución. La grandeza de Universitario de Deportes no permite medias tintas ni excusas. El año pasado, esta hinchada dio su voto de confianza y respaldó la llegada de Álvaro Barco bajo la premisa de un proyecto serio y a la altura de nuestra historia. Sin embargo, tras una planificación deficiente, fichajes que no rinden y una inversión económica que no se refleja en la cancha, los resultados son inaceptables, una eliminación prematura que nos aleja de nuestros objetivos y el nivel paupérrimo mostrado en el campo de juego”, se lee en primera instancia.

En esa línea, la barra oficial del club ‘crema’ exigió la salida inmediata del gerente deportivo, al cuestionar la planificación y la llegada de refuerzos que no estuvieron a la altura de lo esperado.

“Por ello, la Trinchera Norte exige la renuncia inmediata de Álvaro Barco al cargo de Gerente Deportivo. Así como el pueblo crema respaldó su llegada, hoy es la misma hinchada la que demanda su salida por ser el principal responsable del fracaso deportivo en esta primera parte del año”, señalaron.

Publicidad

También le enviaron un mensaje a los jugadores

Posterior a ello, también se dirigieron a los jugadores de Universitario, advirtiéndoles que no permitirán actitudes negativas ni conductas que vayan en contra de la ética deportiva, dejando entrever incluso una posible falta de compromiso con el entonces técnico Javier Rabanal.

“A la administración de turno: Exigimos mano dura. No permitiremos que intereses particulares pasen por encima del club. Es momento de separar a quienes no sumen, sean jugadores, cuerpo técnico o personal administrativo. A los jugadores: Se acabaron las contemplaciones. No toleraremos falta de actitud ni comportamientos que atenten contra la ética deportiva. La institución está por encima de cualquier “camita” o conflicto interno. Quien no esté dispuesto a sudar la camiseta con honor, que dé un paso al costado ahora mismo”, indicaron.

Publicidad

Horas decisivas en Ate

El periodista Gustavo Peralta señaló que la salida de Álvaro Barco podría definirse en las próximas horas. Incluso, no se descarta que la administración decida apartarlo del cargo ante la ausencia de resultados favorables en la temporada.

La planificación deportiva ha sido el aspecto más cuestionado por analistas e hinchas. Ante este panorama, la ‘U’ apunta a una reestructuración urgente para encarar el Torneo Clausura con un nuevo enfoque.

DATOS CLAVES

La barra Trinchera Norte exigió mediante un comunicado la renuncia inmediata del gerente Álvaro Barco.

Publicidad

Los hinchas señalaron a la gerencia como responsable de fichajes que no rinden y planificación deficiente.