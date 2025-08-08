Cambios en el once de Universitario: las 2 novedades de Jorge Fossati para enfrentar a Sport Boys

Universitario de Deportes afrontará una seguidilla de partidos correspondientes a la Liga 1 y a la Copa Libertadores, motivo por el cual, Jorge Fossati deberá armar un plan para que sus dirigidos se mantengan activos y a la vez, no terminen lesionados.

El estratega uruguayo primero deberá pensar en el once que saldrá al campo de juego para el duelo frente a Sport Boys. Y es que según se pudo conocer, algunos jugadores volverán a ser tomados en cuenta luego de quedar fuera de la lista para enfrentar a Alianza Universidad.

El regreso de elementos como Edison Flores y Diego Churín serían una de las novedades, así como también la titularidad de Miguel Vargas. Tanto ‘Orejas’ como el arquero chileno irían desde el arranque.

Novedades confirmadas en el once de la ‘U’

Según dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, Flores tendría muchas chances de regresar a la formación titular del cuadro ‘crema’ y Vargas seguiría bajo los tres palos en lugar de Sebastián Britos.

“Creo que va a seguir tapando Vargas, es una sospecha. No es que Fossati le esté quitando la confianza a Britos, hay un tema en el tobillo, pero no es nada grave. Puede ser que ante Boys arranque Vélez y no Concha. Además creo que Ancajima tendrá minutos. Churín sale en lista y Flores vuelve”, expresó el mencionado comunicador.

Teniendo en cuenta ello, este sería el posible once de la ‘U’ para chocar ante el elenco ‘rosado’: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Vélez, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sport Boys?

Tras conseguir un valioso triunfo ante Alianza Universidad, Universitario volverá a la acción en la competencia cuando se enfrente a Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura.

Dicho encuentro se llevará a cabo este sábado 9 de agosto desde las 18:30 horas de Perú y tendrá lugar en las instalaciones del estadio Monumental de Ate.

