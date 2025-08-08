A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario de Deportes volverá a la acción en la competencia cuando se enfrente a Sport Boys en el estadio Monumental por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, el cuadro ‘crema’ llega a este encuentro bastante motivado luego de vencer por 2-0 a Alianza Universidad, consolidando así una racha de resultados que lo mantiene entre los tres mejores del campeonato.

En tanto, el elenco ‘chalaco’ viene de conseguir un valioso triunfo por 1-0 frente a ADT de Tarma. Este resultado fue un respiro para el equipo, que venía de registrar dos derrotas y un empate en el inicio del Clausura.

A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys

El duelo entre ‘merengues’ y ‘rosados’, por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025, se llevará a cabo este sábado 9 de agosto. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 18:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Publicidad

Publicidad

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 19:30 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 20:30 horas.

Dónde ver Universitario vs. Sport Boys

La ‘U’ es uno de los clubes que mantiene contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En ese sentido, el choque frente a Boys será transmitido a través de la señal de GOLPERU (canal 14), medio que cuenta con los derechos exclusivos del conjunto estudiantil cada vez que juega de local.

Publicidad

Publicidad

Cabe resaltar que el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Movistar TV APP. Además, podrás encontrar todas las incidencias, estadísticas, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas y mucho más en la página web de Bolavip Perú.

ver también Tras los rumores que lo alejan de Universitario, la revelación de Rodrigo Ureña que sorprende: “No puedo defenderme”