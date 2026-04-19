Javier Rabanal se justifica tras perder y manda contundente mensaje al hincha: “Podemos campeonar y…”

Universitario de Deportes perdió contra Melgar en Arequipa y complica sus aspiraciones para ganar el Torneo Apertura. Esto tiene preocupado a todos los hinchas de la ‘U’. No obstante, el entrenador Javier Rabanal está más que tranquilo a pesar de esta nueva derrota. Más bien, en conferencia de prensa dejó una inesperada promesa que muy pocos esperaban.

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En conferencia de prensa el actual entrenador de Universitario de Deportes sorprendió al mencionar que todavía pueden llegar a salir campeones nacionales. Incluso, se comparó con lo hecho por otros entrenadores en el Apertura. No obstante, primero comenzó a mencionar lo que fue el partido ante FBC Melgar.

“FBC Melgar es un buen equipo, le hemos jugado bien y creo que hemos generado muchas más situaciones de área que ellos, pero es que con dos goles abajo era bastante difícil y eso que marcamos rápido para volver a estar en partido“, dijo sobre el rival.

“El resultado no es justo, tampoco quiero decir que merecimos ganar aquí, era un partido para empate. Era merecido llevarnos un punto cada uno, pero no hemos podido superar esos cinco minutos malos a nivel de resultado”, terminó diciendo sobre el partido.

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Conferencia de prensa de Javier Rabanal:

“Hemos generado más situaciones de área que ellos. El resultado no es justo. Hemos perdido menos puntos de los que se perdieron la temporada pasada en el Apertura. El 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura, estoy convencido que jugando al futbol como hoy, podemos campeonar”… pic.twitter.com/0G7aI0wg9q — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 20, 2026

Javier Rabanal piensa en salir campeón

A pesar de la nueva derrota que tiene el cuadro de Javier Rabanal, el entrenador no dudó en explicar que considera que todavía hay mucho campeonato por disputar. Incluso, considera que tienen chance de lograr el campeonato de la Liga 1.

“A la hinchada no le puedo decir nada, ellos lo ponen todo, nos apoyan en cada campo, llenan el Monumental. Lo que les puedo decir es que nos sigan apoyando, por ahora hemos dejado menos puntos que el año pasado en el Apertura, en el 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura y estoy convencido que jugando al fútbol como hemos jugado hoy exceptuando los primeros cinco minutos, podemos campeonar y ganar el tetra, pero tampoco los puedo convencer si no lo acompaño con un buen resultado”, sentenció.

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