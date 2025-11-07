El inesperado primer refuerzo que tendrá Universitario para 2026 y juega en la Selección Peruana

Este jueves 6 de noviembre, Manuel Barreto dio a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana de cara a los próximos amistosos que disputarán frente a Rusia y Chile por fecha FIFA.

El técnico interino optó por incluir a jóvenes futbolistas que participarán como sparrings, con el objetivo de seguir proyectando nuevas figuras hacia el combinado absoluto.

Rafael Guzmán, joven defensor de Universitario, fue considerado en la ‘Bicolor’ como sparring. El zaguero se caracteriza por su capacidad de anticipación y solidez en la marca, cualidades que Barreto buscaría potenciar, motivo por el cual, decidió incluirlo en la nómina.

El proyecto de Universitario con Rafael Guzmán

En diálogo con L1 MAX, el periodista deportivo Gustavo Peralta dio a conocer que Universitario apuesta firmemente por el talento de Rafael Guzmán y tiene un proyecto ambicioso para su desarrollo.

Por ese motivo, el club ‘crema’ habría tomado la decisión de que el jugador de 17 años se mantenga de forma permanente en el primer equipo por toda la temporada 2026.

“Si hay una decisión de Universitario que Rafael Guzmán sea parte del primer equipo definitivamente y sostenido en el próximo año (2026)“, señaló el mencionado comunicador.

Rafael Guzmán, defensor de Universitario (Difusión).

¿Hasta cuándo tiene contrato con Universitario?

Según datos del portal Transfermarkt, Rafael Guzmán tiene contrato con Universitario de Deportes hasta fines del 2026. Durante el 2025, el defensor integró el plantel que compitió en la Liga 3, sin embargo, a partir de la próxima temporada pasará a formar parte del primer equipo.

DATOS CLAVES

Rafael Guzmán, defensor de 17 años de Universitario, fue convocado como sparring de la Selección Peruana.

Universitario ha decidido que Rafael Guzmán se mantenga de forma permanente en el primer equipo durante la temporada 2026.

