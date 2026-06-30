El mensaje de José Carabalí y la explicación de Universitario de su salida a Liga de Quito

José Carabalí se fue de forma inesperada de Universitario de Deportes. Ahora se conocieron los detalles de su salida.

Un balde de agua fría es el que le cayó a los hinchas de Universitario de Deportes al hacerse oficial la salida de José Carabalí. El lateral por la izquierda había sido de los mejores en el plantel ‘crema’. Pero su salida ha agarrado por sorpresa a todos y ahora se conoció los motivos de su abrupta partida del Monumental.

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Tras hacerse el anuncio oficial, el mismo jugador decidió hacer un descargo en sus redes sociales sobre su partida. Dejando en claro que le “toca emprender un nuevo reto en su carrera”. Por otro lado, no habla del motivo que tuvo para irse del club, algo que para los hinchas era muy importante.

Eso sí, el jugador decidió demostrar su agradecimiento por lo vivido en la institución de Ate. “Quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por todo el cariño, el apoyo incondicional y el respeto que me demostraron desde el primer día que tuve el honor de vestir esta camiseta”, fueron sus palabras.

Carta de despedida de José Carabalí (Foto: Getty).

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¿Qué dijeron en Universitario sobre la partida de José Carabalí?

Mientras tanto, por parte del cuadro ‘crema’ dieron su posición sobre la situación que los agarró de improviso. Esto debido a que hicieron todo lo posible para poder seguir contando con los servicios del ecuatoriano, pero no lograron convencerlo.

Antonio García Pye habló en el programa de Radio Exitosa, revelando que hicieron un intento para poder mantener al jugador en sus filas. No obstante, la decisión ya estaba tomada.

“A partir de una pérdida familiar de Carabalí se sumaron otros temas personales que lo obligan a estar en Ecuador. Buscamos la fórmula para que se quede. Le ofrecimos algo más de lo que le podía pagar LDU y otras cosas. Se pagó cláusula de salida”, fue lo que comentó el Gerente Deportivo de Universitario.

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Los números que deja José Carabalí en Universitario

Hay que mencionar para comenzar que José Carabalí logró alzarse como campeón nacional con Universitario en la temporada 2025. Siendo el único título que consiguió desde que llegó al club.

En cuanto a sus números dentro de la cancha logró disputar 60 partidos, hizo 3 goles y dio 11 asistencias en un total de 3799 minutos. Esto lo coloca como el segundo club en el que más ha jugado en su carrera solo por detrás de la Universidad Católica.

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