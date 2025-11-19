La incertidumbre sobre el futuro de Jairo Vélez en Universitario de Deportes ha llegado a su fin con una noticia de gran impacto para la institución crema. La directiva ha oficializado la adquisición definitiva de los derechos federativos del talentoso volante ecuatoriano, nacionalizado peruano, consolidando su rol como pieza angular del equipo en el Estadio Monumental para los próximos desafíos.

Jairo Vélez se quedará en Universitario de Deportes

Según información proporcionada por fuentes especializadas en derecho deportivo, incluyendo al abogado Marcelo Bee Sellares, Universitario ejecutará la cláusula de compra estipulada en el acuerdo de préstamo inicial con la Universidad César Vallejo, desembolsando una cifra cercana a los US$ 350.000. Aunque es un monto significativo para el mercado local, se considera una inversión clave para el vigente subcampeón, dada la influencia y el rendimiento del jugador en el esquema ofensivo. Porque pasándolo a nuevos soles, es aproximadamente: 1,178,975.00, siendo esto ya una cifra millonaria.

Jairo Vélez deja la Universidad César Vallejo por Universitario. (Foto: X).

La novedad más relevante es la extensión contractual. Jairo Vélez se vinculará a la “U” hasta finales de la temporada 2028, mediante la firma de un nuevo acuerdo por tres años adicionales. Este compromiso de largo plazo refleja la plena confianza de la administración en el ’10’, de 30 años, asegurando estabilidad al proyecto deportivo y a un ciclo completo de participación en competencias nacionales e internacionales.

Universidad César Vallejo lo vende a Universitario

Un elemento que facilitó la rápida concreción de la transferencia fue el descenso de la Universidad César Vallejo a la Liga 2. Esta situación simplificó las negociaciones, permitiendo al club trujillano aceptar la ejecución de la cláusula de compra. De haber permanecido en la máxima categoría, la postura negociadora de UCV probablemente habría sido más exigente.

La permanencia de Jairo Vélez es de vital importancia, especialmente de cara a la Copa Libertadores 2026. Su condición de nacionalizado peruano resulta fundamental, ya que no ocupará una plaza de extranjero en el plantel. Esto libera un cupo valioso que podrá ser utilizado para incorporar refuerzos foráneos en otras posiciones. La habilidad, experiencia y visión de juego de Vélez serán esenciales para aspirar a superar la fase de grupos en el máximo torneo continental.

Jairo Vélez pasa a ser una pieza fundamental

Esta adquisición satisface el deseo tanto del futbolista, quien manifestó su felicidad y comodidad en el club, como del comando técnico y la hinchada, que lo consideran un líder creativo. Con su firma inminente, Universitario garantiza la continuidad de su enganche principal para un futuro deportivo prometedor.

