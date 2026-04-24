El técnico español Javier Rabanal sigue generando movimiento en el mercado tras su reciente salida de Universitario por malos resultados en la temporada 2026, tanto en Copa Libertadores como en la Liga 1.

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Ahora, su nombre vuelve a sonar en el exterior. Según el portal Bolívar Noticias, el estratega podría continuar su carrera en Sudamérica, específicamente en el fútbol boliviano.

El medio señala que el Bolívar aparece como posible destino del técnico, luego de la salida de Flavio Robatto, lo que abrió la búsqueda de un nuevo entrenador en el club.

La información añade un detalle relevante: el proyecto sería impulsado o propuesto dentro del entorno del City Football Group, que habría puesto sobre la mesa el nombre de Javier Rabanal como opción para liderar el nuevo proceso.

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El técnico español Javier Rabanal cuando firmó por Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

Javier Rabanal es opción en Bolívar de Bolivia

De concretarse, sería un rápido regreso a la dirección técnica para el español, quien dejó la ‘U’ en medio de críticas por rendimiento y resultados tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Por ahora, en Bolívar analizan alternativas mientras Rabanal aparece en la lista de candidatos, aunque aún no hay una decisión final sobre el próximo entrenador del club paceño.

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El técnico español Javier Rabanal festejando el triunfo de Universitario sobre Alianza Lima en el clásico peruano. (Foto: Universitario)

¿Cuántos años tiene Javier Rabanal?

Javier Rabanal es un técnico español de 47 años, actualmente está sin club y suena como opción en Bolívar de Bolivia.

Los números de Javier Rabanal en Universitario

Javier Rabanal dirigió 12 partidos oficiales en Universitario entre Liga 1 y Copa Libertadores logrando 5 triunfos, 4 empates y 3 derrotas con 13 goles a favor y 11 en contra.

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Datos claves

Javier Rabanal es candidato para dirigir al Bolívar tras salir de Universitario en 2026.

El City Football Group propuso el nombre de Rabanal para liderar el club boliviano.

El club busca un nuevo entrenador tras la reciente salida de Flavio Robatto.