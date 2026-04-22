Universitario después de despedir a Javier Rabanal tomó esta decisión con el presente de Sekou Gassama

El ciclo de Jorge Araujo en el banquillo de Universitario de Deportes ha comenzado con decisiones de alto impacto. La primera medida del popular ‘Coco’ ha sido marginar a Sekou Gassama del próximo encuentro ante Deportivo Garcilaso.

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Esta determinación marca un quiebre en la gestión deportiva tras la salida de Javier Rabanal. El nuevo comando técnico busca priorizar el rendimiento inmediato y la obtención de los tres puntos en el Estadio Monumental.

Un cierre de etapa para el atacante extranjero

La ausencia de Gassama en la lista de convocados no es un hecho aislado, sino una señal de su salida definitiva. Según la información difundida por el club, el atacante no ha logrado convencer al entorno crema con su desempeño actual.

Con el Torneo Apertura 2026 entrando en su fase decisiva, la directiva ya planifica el plantel sin el delantero. Su falta de minutos ante la mirada de la hinchada confirma que su ciclo en la institución está por concluir.

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La era de Jorge Araujo y el respaldo de la directiva

Presentado por Álvaro Barco, Araujo asume el reto con la consigna de devolver la competitividad al equipo titular. Esta primera exclusión de Gassama es un mensaje claro sobre la exigencia que impondrá el estratega en el vestuario.

El club busca estabilidad y resultados positivos para ratificar a ‘Coco’ como técnico permanente. El duelo en el Estadio Monumental será el escenario donde se pondrá a prueba esta nueva estructura deportiva sin concesiones.}

Sekou Gassama no está convocado para el partido contra Deportivo Garcilaso. (Foto: X).

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