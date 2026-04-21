El futuro del banquillo de Universitario de Deportes ha tomado un giro inesperado tras las recientes declaraciones provenientes de la prensa colombiana. Carlos Antonio Vélez, una de las voces más influyentes de Win Sports, reveló que la dirigencia crema ya tiene un plan maestro para encontrar al sucesor de Javier Rabanal.

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El periodista fue contundente al señalar que el estratega argentino es la prioridad absoluta para el conjunto merengue, buscando apelar a la fórmula que les dio el éxito recientemente. No obstante, este movimiento depende de un factor externo que involucra directamente el presente deportivo de Millonarios en la escena internacional.

La condición para el retorno del técnico argentino

La permanencia de Fabián Bustos en el fútbol colombiano está siendo evaluada bajo la lupa de los resultados. Según lo expuesto en el programa deportivo, la administración de la “U” aguarda un desenlace específico en el próximo encuentro de los dirigidos por el argentino para iniciar las gestiones formales.

Fabián Bustos podría regresar a Universitario. (Foto: X).

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“Allá hacen las siguientes cuentas: si Millonarios no gana el jueves y queda eliminado, ellos van a esperar a que Fabián Bustos salga”, afirmó Vélez.

Esta declaración pone en evidencia que el club peruano está dispuesto a ser paciente con tal de asegurar al técnico que los llevó al bicampeonato. La eliminación de Millonarios funcionaría como el catalizador necesario para romper el vínculo actual y facilitar el regreso de un estratega que conoce a la perfección el vestuario merengue.

Una lista de jerarquía en carpeta

Aunque Bustos encabeza la nómina, el club no se limita a una sola opción y maneja nombres de peso para evitar un vacío de poder en el equipo técnico. La lista filtrada por el comunicador colombiano incluye perfiles con amplia experiencia en procesos de selección y torneos internacionales de alta exigencia.

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Después del técnico argentino, el segundo en el escalafón es Ricardo Gareca, seguido por Pablo Peirano y Juan Reynoso. Esta jerarquización demuestra la intención de Universitario de ir “al lado seguro” con profesionales que ya conocen la presión de dirigir en el fútbol peruano y lo que significa el entorno de Ate.

La realidad de la negociación

A pesar del fuerte interés que nace desde Lima, la situación contractual de Bustos sigue siendo un punto de respeto. El propio Carlos Antonio Vélez se encargó de marcar una distancia clara entre el deseo de la institución y la voluntad del entrenador, quien actualmente está enfocado en cumplir sus objetivos en Colombia.

“Yo no sé lo que piensa Fabián Bustos, esto es lo que piensan desde Universitario, no lo que piensa Bustos”, puntualizó el periodista de Win Sports.

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"Fabián Bustos es el principal candidato para dirigir a Universitario de Perú, Ricardo Gareca es el segundo en carpeta, el tres es Pablo Peirano y el cuarto Juan Reynoso; allá hacen las siguientes cuentas: si Millonarios no gana el jueves y queda eliminado, ellos van a esperar a… pic.twitter.com/cHmTmSmkzp — Win Sports (@WinSportsTV) April 21, 2026

Con este panorama, la jornada de este jueves será determinante para las aspiraciones del club merengue. Una caída de Millonarios podría significar el inicio de la operación retorno de un técnico que dejó huella y que hoy es visto como la solución inmediata para pelear por el tricampeonato en el año de su centenario.

DATOS CLAVE

Fabián Bustos es la prioridad de Universitario tras la salida del técnico Javier Rabanal.

La dirigencia aguarda la eliminación de Millonarios este jueves para iniciar gestiones por Bustos.

Ricardo Gareca, Pablo Peirano y Juan Reynoso integran la lista de candidatos alternos.