Rodrigo Ureña sembró la duda sobre su futuro en Universitario en pleno festejo por el tricampeonato nacional. En declaraciones a GOLPERÚ tras el empate sin goles ante Deportivo Garcilaso, dijo que no sabe si seguirá en el conjunto ‘crema’ en 2026, aunque advirtió que espera hablar de eso “en su momento”.
Universitario no pudo romper el cero ante Deportivo Garcilaso, pese a que fue superior en el trámite. Una de las figuras del equipo de Jorge Fossati fue Rodrigo Ureña, quien sigue como titular en el primer equipo, aunque hay muchas versiones alrededor de su futuro.
Tras el partido ante el ‘Rico Garci’, sorprendió con sus declaraciones sobre su futuro. Muchas versiones hablan de que ya estaría buscando ofertas para emigrar de la ‘U’, pese a tener contrato hasta diciembre de 2026.
Rodrigo Ureña puso en duda su futuro en Universitario para 2026
Fue sobre el final de la entrevista con GOLPERÚ cuando Rodrigo Ureña sorprendió al admitir que todavía no tiene definido si seguirá o no con Universitario para la temporada 2026.
Cuando el periodista le preguntó si seguirá en la ‘U’, su respuesta fue a las apuradas, pero que despertó la intranquilidad en los hinchas ‘cremas’. “No sé, no lo sé aún”, reiteró constantemente. “Ya hablaré de eso en su momento”, fue lo último que dijo antes de sumarse a los festejos por el tricampeonato nacional.
Esta respuesta suma más incertidumbre a lo que pase en las próximas semanas con su futuro profesional. Seguramente, habrá nuevas declaraciones del mediocampista chileno de 32 años donde brinde más precisiones sobre su situación, tal como dijo.
¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre el tricampeonato nacional de Universitario?
Las primeras reacciones de Rodrigo Ureña en la charla mencionada fueron respecto al partido, donde habló sobre Deportivo Garcilaso. “Sabíamos que el rival iba a venir a hacer su juego, meterse atrás, intentar trabar el partido y ganar tiempo. Desde el primer minuto lo entendimos así”, dijo.
Luego, destacó los logros del equipo. “Me siento muy bien. Venimos trabajando mucho y logramos el objetivo principal, que era alcanzar el tricampeonato. Poder celebrarlo con nuestra gente es espectacular“, comentó.
Y agregó: “Es el resultado de un esfuerzo que hacemos durante todo el año. Hemos venido remándola, tratando siempre de hacer las cosas de la mejor forma. Estoy muy orgulloso de mis compañeros y del grupo, hemos venido haciendo las cosas muy bien”.
