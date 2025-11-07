Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2025 Vía ‘GOLPERÚ’: minuto a minuto

Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso se enfrentan el día de hoy en el Estadio Monumental de Ate. En el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025, los merengues tendrán la enorme oportunidad de volver a encontrarse con sus hinchas que agotaron todas las entradas disponibles para esta noche, así que el tricampeonato por fin será festejado. Por otro, el equipo imperial buscará ser la sorpresa de la jornada y aguarle la fiesta al vigente campeón de la Liga 1.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?

21:00 | Perú, Ecuador y Colombia

22:00 | Bolivia y Venezuela

23:00 | Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile

20:00 | México

3:00 | España – sábado 8 de noviembre

¿Dónde ver Universitario vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?