Liga 1

Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2025 Vía ‘GOLPERÚ’: minuto a minuto

Universitario y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el Estadio Monumental y a continuación podrás seguir el minuto a minuto.

¡Llegó Deportivo Garcilaso!

Tras algunas demoras en el camino rumbo al Estadio Monumental, el plantel imperial ahora se alista para calentar a minutos del inicio del partido ante Universitario.

¡El premio para el tricampeón!

Universitario recibirá 354 mil dólares por parte del Consorcio Fútbol Perú.

¡Fiesta Monumental!

Los alrededores del Estadio Monumental lucen de forma espectacular a minutos del inicio del duelo ante Deportivo Garcilaso.

¡Indumentarias oficiales!

Universitario vestirá su clásica camiseta crema, mientras que Deportivo Garcilaso hará lo propio con su traje celeste.

¡Alineación titular de Universitario!

Jorge Fossati preparó el siguiente 11 titular para enfrentar esta noche a Deportivo Garcilaso: Vargas; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Ureña, Pérez Guedes, Concha, Inga, Polo; Flores y Valera.

¡Así fue la llegada de Universitario al estadio!

Entre la algarabía y el apoyo de los hinchas, la delegación merengue ya dice presente en el Estadio Monumental.

¡Ya se vive la previa!

Los hinchas de Universitario llegan en multitud al Estadio Monumental para celebrar esta noche el tricampeonato nacional. Se viene una tremenda fiesta.

¡Vestuario listo de la 'U'!

La indumentaria de Universitario totalmente preparada para recibir esta noche a Deportivo Garcilaso.

¡El Estadio Monumental listo!

Así luce el templo de Universitario a prácticamente 2 horas del inicio del partido ante Deportivo Garcilaso.

¡Los convocados de Universitario!

Jorge Fossati dispondrá de los siguientes jugadores para el duelo de hoy frente a Deportivo Garcilaso.

¡Bienvenidos a la cobertura del Universitario vs. Deportivo Garcilaso!

Universitario y Deportivo Garcilaso se verán las caras el día de hoy en el Estadio Monumental y ahora podrás vivir todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

Universitario vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025.
© Composición BOLAVIP.Universitario vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025.

Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso se enfrentan el día de hoy en el Estadio Monumental de Ate. En el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025, los merengues tendrán la enorme oportunidad de volver a encontrarse con sus hinchas que agotaron todas las entradas disponibles para esta noche, así que el tricampeonato por fin será festejado. Por otro, el equipo imperial buscará ser la sorpresa de la jornada y aguarle la fiesta al vigente campeón de la Liga 1.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?

  • 21:00 | Perú, Ecuador y Colombia
  • 22:00 | Bolivia y Venezuela
  • 23:00 | Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile
  • 20:00 | México
  • 3:00 | España – sábado 8 de noviembre

¿Dónde ver Universitario vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?

  • GOLPERÚ | Canal 14 – 704 HD
  • Movistar TV App
renato pérez
Renato Pérez
