José Rivera está borrado momentáneamente de Universitario y fue Edison Flores quien reveló cómo es el sentir en la interna frente a dicha situación tan complicada.

Universitario de Deportes cerró uno de los peores semestres durante las últimas temporadas. Sin llevarse el Torneo Apertura 2026 y quedando eliminado de la Copa Libertadores, incluso sin chances de jugar la Copa Sudamericana, ahora los merengues deberán replantearse muchas cosas. En este escenario es que Edison Flores reveló detalles de la interna, tal y como es la situación de José Rivera.

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Fuente: Universitario.

Como bien recordamos, José Rivera no viene siendo parte de las planificaciones de Héctor Cúper luego de que reaccionara de manera errónea con la camiseta de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental y unas dolencias físicas que se informaron hace algunos días. Por ello es que no disputó el más reciente duelo ante Deportes Tolima y Edison Flores se animó a exponer cómo está realmente.

“¿He conversado con José Rivera? Con el ‘Tunche’, no. No he podido conversar con él. Él está tocado, ahora no ha entrenado regularmente con nosotros. Seguramente en los próximos días va a estar con nosotros. ¿Se equivocó con su actitud? Sí, claramente. Él lo sabe. Asumió, pero es parte de la frustración que tenemos por esta situación. Él tiene que ponerse bien y sabemos la calidad de jugador que es”: declaró Edison Flores en conversación con los medios locales.

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“Tenemos que mejorar en muchas cosas, revertir esta situación y superarlo con trabajo. Apuntan a todos los referentes, pero es parte de. Es una primera parte mala de nosotros. Sí, se equivocó”



Edison Flores, jugador de Universitario



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De esta manera, queda claro que José Rivera está arrepentido de lo que hizo, además de que en su momento ya supo pedir disculpas públicas a los hinchas, a sus compañeros y a la institución. Ahora, se espera que en el último partido del Torneo Apertura 2026 en donde los cremas recibirán a Sport Huancayo pueda reaparecer en el equipo, ya sea de titular o como una opción de recambio.

¿Existe la posibilidad de que José Rivera tenga pensado salir de Universitario?

José Rivera tiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre de este 2026, así que en el papel todavía tendría un semestre por delante para mantenerse en el equipo y recuperar sus mejores versiones, esas que en su momento generó una gran aceptación por parte de la hinchada ya que tampoco es que exista una predisposición del jugador en cambiar de aires muy pronto.

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Dicho esto, durante las últimas horas se han filtrado algunos rumores de que el popular ‘Tunche’ podría estar en la mira de Alianza Lima y Sporting Cristal pensando en el Torneo Clausura 2026, pero desde la ‘U’ habrían optado por no reforzar a ningún rival directo. A la espera de qué pueda pasar con el futuro del delantero, veremos también qué decisión toma Héctor Cúper como entrenador.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Edison Flores reveló que José Rivera se encuentra arrepentido y “tocado” tras su polémica actitud en el Estadio Monumental, motivo por el cual no ha estado entrenando con regularidad junto al primer equipo de Universitario de Deportes .

reveló que se encuentra arrepentido y “tocado” tras su polémica actitud en el Estadio Monumental, motivo por el cual no ha estado entrenando con regularidad junto al primer equipo de . Tras firmar un semestre para el olvido al quedar eliminados de competiciones internacionales y sin opciones en el torneo local, el cuadro crema espera que el popular ‘Tunche’ pueda reaparecer en la última fecha frente a Sport Huancayo .

. Aunque circulan rumores sobre un presunto interés de Alianza Lima y Sporting Cristal, José Rivera mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y la directiva merengue no tiene intención de reforzar a rivales directos.