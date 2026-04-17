José Luis Oltra, quien dirigió a Sekou Gassama en Eldense y Fuenlabrada, se refirió con firmeza al delantero hispano-senegalés, actualmente cuestionado por su bajo rendimiento en Universitario de Deportes.

Publicidad

El presente del delantero ‘crema’ está lejos de ser el ideal y todo apunta a que dejaría el club al finalizar el Torneo Apertura. Aunque aún podría tener oportunidades en los próximos partidos, su desempeño ya generó el descontento de la hinchada.

Esto quedó reflejado en el encuentro ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026, donde arrancó como titular, pero tuvo escasa incidencia en el juego.

DT español habló sobre Sekou Gassama

Bajo ese contexto, en el programa de YouTube ‘Fútbol Satélite’ optaron por preguntarle al técnico español que lo tuvo bajo su mando cuál era su opinión sobre el jugador.

Publicidad

“Lo tuve en el Eldense y en Fuenlabrada. Es un futbolista punta referencia, es zurdo, es muy grande, es un delantero que tiene muy buen remate de cabeza y también con el pie, que descarga y va a zona de remate. Yo creo que antes atacaba un poco más el espacio, ahora menos pero sobretodo es un jugador que entiende el juego, que es un buen rematador, que es un buen delantero centro referencia para jugar de espaldas en prolongaciones y demás”, expresó Oltra en primera instancia.

Además, agregó lo siguiente: “En Eldense tuvo también una adaptación rápida, pero yo no sé a un país como Perú, si hay muchos cambios porque no conozco la competición. Si es que el modelo de juego o se necesita mucho tiempo par adaptarse. Lo que sé es que a nivel de idioma no va a tener problemas”.

“Él es un chico fuerte mentalmente, capaz que ya tiene una trayectoria que le ayuda a solventar situaciones. El año de Fuenlabrada tuvo varia lesiones, pero con toda esta situación de las opiniones y críticas externas, de medios del entorno, de la afición. Él es un chico que ha mejorado mucho con la edad, en cuanto a tranquilidad y a poder conllevar la situación de un partido”, sentenció.

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato Sekou Gassama en Universitario?

Es importante mencionar que, Sekou Gassama tiene vínculo con Universitario de Deportes hasta finales de la temporada 2026. Por ello, si el club decide prescindir de sus servicios, deberá evaluar un préstamo, una transferencia o asumir el costo de su salida.

DATOS CLAVES

El técnico José Luis Oltra describió a Sekou Gassama como un delantero centro zurdo y referente.

Publicidad

Gassama tiene contrato vigente con Universitario de Deportes hasta finales de la temporada 2026.