Difunden impactantes imágenes de Sekou Gassama tras abucheos de hinchas de Universitario

Universitario de Deportes cayó 2-0 frente a Coquimbo Unido en la segunda jornada de la Copa Libertadores 2026, dejando varias críticas entre sus hinchas. Uno de los más cuestionados por su desempeño fue Sekou Gassama, quien terminó siendo pifiado en el Estadio Monumental.

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Tras el encuentro, comenzaron a difundirse impactantes imágenes del delantero africano, evidenciando el duro momento que atraviesa luego de los señalamientos recibidos por la afición.

Difunden impactantes imágenes de Gassama tras abucheos de hinchas

El portal ‘Esto es la U’ dio a conocer imágenes de Sekou Gassama en el banco de suplentes, luego de ser sustituido a los 59 minutos del segundo tiempo en medio de pifias por parte de los hinchas de Universitario, cuando fue reemplazado por Bryan Reyna.

En el video se puede ver al delantero africano visiblemente afectado, entre desconcierto y preocupación, tras las duras críticas de los hinchas ‘cremas’ en el estadio Monumental.

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Aqui los culpables son Barco y Rabanal por traer a Gassama.

📹:#EstoEsLaU pic.twitter.com/kSHIL3bZ0K — Alex 29(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) April 16, 2026

Cabe resaltar que, Gassama fue respaldado por Javier Rabanal para iniciar el encuentro correspondiente al torneo Conmebol; sin embargo, no logró marcar ni aportar acciones de peligro.

Universitario ya tendría al reemplazo de Sekou Gassama

Tras confirmarse que Sekou Gassama no seguirá en Universitario de Deportes para el Torneo Clausura, comenzaron a surgir distintos nombres de delanteros que podrían incorporarse al equipo de Ate.

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Según lo comentado por el comentarista deportivo Diego Rebagliati, la dirigencia de la ‘U’ estaría evaluando a Francisco Fydriszewski, un atacante que desde hace tiempo aparece como alternativa para potenciar al conjunto ‘merengue’.

“Incluso ya se soltó el nombre del reemplazo que sería Francisco Fydriszewski, el ‘Polaco’. Es un jugador comprobado y ha sonado varias veces en la ‘U’, pero recién podría venir en junio”, reveló el mencionado comunicador.

DATOS CLAVES

El delantero Sekou Gassama fue pifiado por los hinchas de Universitario tras ser sustituido al minuto 59.

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Javier Rabanal alineó como titular al atacante africano, quien no logró generar peligro ante Coquimbo Unido.