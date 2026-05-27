Universitario no marca hace cinco partidos y saldrá a buscar un delantero en el próximo mercado de pases: ¿Raúl Ruidíaz es opción?

Universitario de Deportes atraviesa un momento crítico tras su eliminación de la Copa Libertadores, un golpe que ha dejado en evidencia su principal problema: la falta de gol. El cuadro crema acumula ya cinco partidos consecutivos sin anotar, una racha que ha encendido las alarmas en la interna y en la hinchada.

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En ese contexto, el equipo dirigido por Héctor Cúper empieza a mirar el próximo mercado de pases como una oportunidad clave para reforzar el ataque de cara al Torneo Clausura 2026, donde la exigencia será máxima para volver a pelear el título.

Justamente en medio de ese escenario apareció un nombre que vuelve a generar ilusión y debate en Ate: Raúl Ruidíaz. El delantero publicó dos historias en su cuenta de Instagram que no pasaron desapercibidas entre los hinchas cremas, reactivando especulaciones sobre un posible regreso.

La primera publicación mostró varias imágenes de su etapa con la camiseta de Universitario de Deportes, mientras que la segunda fue un saludo dirigido a Jairo Concha, lo que fue interpretado como un gesto de cercanía con el plantel actual.

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Raúl Ruidíaz recordó su etapa en Universitario subiendo una emotiva historia a Instagram. (Foto: Instagram Raúl Ruidíaz)

Ruidíaz vuelve a sonar en Universitario en pleno mercado

El posible retorno de Raúl Ruidíaz no es un tema nuevo en tienda crema, ya que en el pasado existieron diferencias con la dirigencia de Universitario de Deportes e incluso se llegó a comentar que algunos referentes como Edison Flores y Andy Polo no veían con buenos ojos su continuidad en el equipo.

Aun así, la actual necesidad ofensiva del club tras la sequía de goles en la Copa Libertadores y en la Liga 1 vuelve a poner el nombre del delantero en el radar, justo cuando el próximo mercado de fichajes se perfila como clave para redefinir el proyecto deportivo de cara al Clausura 2026.

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Raúl Ruidíaz saludó a Jairo Concha por su cumpleaños y le mandó un mensaje: “Espérame”. (Foto: Instagram Raúl Ruidíaz)

¿Hasta cuándo Raúl Ruidíaz tiene contrato con Atlético Grau?

Raúl Ruidíaz tiene contrato oficial con Atlético Grau hasta diciembre del 2029, tras su última renovación en julio del 2025.

¿Cuánto vale actualmente Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz vale 300 mil euros actualmente a sus 35 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Universitario de Deportes acumula cinco partidos seguidos sin anotar y quedó eliminado de la Libertadores.

El delantero Raúl Ruidíaz reactivó los rumores de su regreso tras publicar historias en Instagram.

El equipo de Héctor Cúper busca reforzar el ataque con miras al Torneo Clausura 2026.