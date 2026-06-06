Universitario sueña con Lapadula y Ruidíaz: así va la situación de ambos fichajes

Todo sobre las versiones que vinculan a ambos delanteros con un posible fichaje por el club 'merengue'. Conoce los detalles.

El nombre de Raúl Ruidíaz volvió a instalarse en el entorno de Universitario de Deportes como una posible alternativa para reforzar al equipo en las últimas semanas.

Publicidad

No obstante, en las últimas horas también apareció la opción de Gianluca Lapadula, quien se perfila como otra carta para sumarse al plantel de cara al segundo semestre de 2026.

¿Ruidíaz y Lapadula juntos en Universitario?

Apenas empezó a hablarse sobre una posible llegada de Lapadula, varios hinchas de Universitario mostraron sorpresa al considerar que el arribo de uno podría dejar sin opciones al otro.

Sin embargo, todo indica que la directiva del club ‘crema’ estaría evaluando hacer un esfuerzo importante para concretar la incorporación de ambas exfiguras de la Selección Peruana, sin descartar ninguna de las dos alternativas.

Publicidad

Esto fue informado por el periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales: “La posible llegada de Gianluca Lapadula (muy cerca) no implica que se caiga la negociación con Raúl Ruidíaz. Principalmente porque son delanteros de distintas características”.

La posible llegada de Gianluca Lapadula (muy cerca) no implica que se caiga la negociación con Raúl Ruidíaz. Principalmente porque son delanteros de distintas características. pic.twitter.com/CFvfaAkqxP — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 6, 2026

¿Universitario puede pagar fichaje de Lapadula?

Si bien Gianluca Lapadula no atraviesa su mejor presente luego de haber descendido a la Serie C de Italia, sigue siendo un jugador con un salario bastante elevado.

Publicidad

No obstante, según informó el periodista Kevin Pacheco, Universitario contaría con el apoyo de una marca comercial que cubriría gran parte o incluso la totalidad de su sueldo, lo que facilitaría la negociación.

DATOS CLAVES

Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz son opciones para reforzar a Universitario en 2026.

Una marca comercial financiaría el elevado salario del delantero Gianluca Lapadula en Universitario.

Publicidad