Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Universitario quiere ganar en la altura: Los tres cambios sorpresas para dar el golpe a Cusco

Universitario quiere continuar su camino hacia el tetracampeonato y ahora irá con un renovado once ante Cusco en la altura.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
El nuevo once de Universitario ante Cusco.
© Producción Bolavip.El nuevo once de Universitario ante Cusco.

El técnico Javier Rabanal volvió a ser noticia en Universitario tras confirmar una novedosa alineación para el duelo ante Cusco FC en la altura, partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, que se jugará este sábado 7 de febrero desde las 8:00 PM.

Publicidad

La principal sorpresa pasa por las inclusiones de Lisandro Alzugaray, Williams Riveros y Anderson Santamaría, tres jugadores que no fueron titulares en el último once crema, pero que ahora aparecen como piezas claves dentro del nuevo planteamiento táctico del entrenador español Javier Rabanal.

En contraste, Rabanal tomó decisiones fuertes al dejar fuera del equipo titular a Aldo Corzo, Andy Polo y Edison Flores, tres referentes del plantel y habituales titulares, lo que marca un giro importante en la estructura del equipo de cara a un partido exigente en la altura del Cusco.

El caso de Edison Flores ya venía siendo anticipado, pues el mediapunta no entrenó con normalidad en la semana, mientras que las salidas de Corzo y Polo responden netamente a una apuesta táctica del comando técnico, que busca mayor solidez defensiva y control del mediocampo.

Publicidad
Imagen
El posible once de Universitario vs. Cusco. (Foto: Momento Deportivo)

La alineación de Universitario vs. Cusco en el Cusco

El once que mandará el técnico Javier Rabanal en el partido entre Universitario vs. Cusco sería el siguiente: Romero; Santamaría, Riveros, Fara; Castillo, Inga, Carabalí, Pérez Guedes, Concha; Alzugaray, Valera.

Universitario decidió al reemplazo de Edison Flores y será la sorpresa en la altura de Cusco

ver también

Universitario decidió al reemplazo de Edison Flores y será la sorpresa en la altura de Cusco

La inclusión de Riveros y Santamaría apunta a reforzar la zaga central ante un rival que suele aprovechar bien la localía, mientras que Alzugaray gana terreno como conductor ofensivo, consolidándose rápidamente como una de las piezas más influyentes del nuevo Universitario versión 2026.

Publicidad
Imagen
Los jugadores de Universitario entrenando previo a su duelo ante Cusco. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Universitario vs. Cusco juegan este sábado 7 de febrero desde las 8:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de La Vega y en duelo válido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal pasan el Universitario vs. Cusco por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

El partido entre Universitario vs. Cusco se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Movistar Deportes y en la transmisión exclusiva de L1 MAX. Además, también podrás verlo gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Publicidad

Datos claves

  • Javier Rabanal alineará a Riveros, Santamaría y Alzugaray como titulares ante Cusco FC.
  • El partido de Universitario será este sábado 7 de febrero a las 8:00 PM.
  • Edison Flores, Aldo Corzo y Andy Polo quedaron fuera de la alineación titular oficial.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Amigo personal de Cristiano Ronaldo y multicampeón en Europa estuvo cerca de Universitario
Universitario

Amigo personal de Cristiano Ronaldo y multicampeón en Europa estuvo cerca de Universitario

Alianza Lima confirmó dos lesionados después de la derrota ante 2 de Mayo en Paraguay
Alianza Lima

Alianza Lima confirmó dos lesionados después de la derrota ante 2 de Mayo en Paraguay

Sergio Peña abandonó Alianza Lima y jugará en Europa tras denuncia de abuso sexual
Alianza Lima

Sergio Peña abandonó Alianza Lima y jugará en Europa tras denuncia de abuso sexual

DT de 2 de Mayo ninguneó a Alianza y mandó advertencia para duelo en Matute
Alianza Lima

DT de 2 de Mayo ninguneó a Alianza y mandó advertencia para duelo en Matute

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo