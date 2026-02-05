El técnico Javier Rabanal volvió a ser noticia en Universitario tras confirmar una novedosa alineación para el duelo ante Cusco FC en la altura, partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, que se jugará este sábado 7 de febrero desde las 8:00 PM.

La principal sorpresa pasa por las inclusiones de Lisandro Alzugaray, Williams Riveros y Anderson Santamaría, tres jugadores que no fueron titulares en el último once crema, pero que ahora aparecen como piezas claves dentro del nuevo planteamiento táctico del entrenador español Javier Rabanal.

En contraste, Rabanal tomó decisiones fuertes al dejar fuera del equipo titular a Aldo Corzo, Andy Polo y Edison Flores, tres referentes del plantel y habituales titulares, lo que marca un giro importante en la estructura del equipo de cara a un partido exigente en la altura del Cusco.

El caso de Edison Flores ya venía siendo anticipado, pues el mediapunta no entrenó con normalidad en la semana, mientras que las salidas de Corzo y Polo responden netamente a una apuesta táctica del comando técnico, que busca mayor solidez defensiva y control del mediocampo.

El posible once de Universitario vs. Cusco. (Foto: Momento Deportivo)

La alineación de Universitario vs. Cusco en el Cusco

El once que mandará el técnico Javier Rabanal en el partido entre Universitario vs. Cusco sería el siguiente: Romero; Santamaría, Riveros, Fara; Castillo, Inga, Carabalí, Pérez Guedes, Concha; Alzugaray, Valera.

La inclusión de Riveros y Santamaría apunta a reforzar la zaga central ante un rival que suele aprovechar bien la localía, mientras que Alzugaray gana terreno como conductor ofensivo, consolidándose rápidamente como una de las piezas más influyentes del nuevo Universitario versión 2026.

Los jugadores de Universitario entrenando previo a su duelo ante Cusco. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Universitario vs. Cusco juegan este sábado 7 de febrero desde las 8:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de La Vega y en duelo válido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal pasan el Universitario vs. Cusco por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

El partido entre Universitario vs. Cusco se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Movistar Deportes y en la transmisión exclusiva de L1 MAX. Además, también podrás verlo gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

