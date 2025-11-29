Universitario de Deportes ha comenzado con la purga pensando en lo que será la temporada 2026. Es por eso que se van conociendo los nombres de los jugadores que no seguirán en el club para la nueva campaña que se viene. En este caso, este sábado 29 de noviembre se anunció la salida de Gabriel Costa, el mediocampista uruguayo no seguirá vistiendo la ‘crema’ y ahora está en busca de un nuevo club.

En un comienzo parecía que tanto el ‘Gabi’ como la ‘U’ iban a permanecer juntos por un tiempo más. Pero todo indica que habrían llegado a un acuerdo para que este dejara el club. Debido a que por salir campeón, se activaba una cláusula en la que le daban un nuevo contrato, esto se conoció hace poco. Lo cual sorprende que ahora se conozca de su salida.

Lo más probable es que se diera un acuerdo con el jugador para separar sus caminos teniendo en cuenta que no lo iban a usar. Así que este probablemente fue un punto importante para que se llegue a un consenso para ambas partes. Jorge Fossati la verdad que desde que llegó lo usó muy poco, así que tiene sentido que su salida sea una de las que se confirme para el próximo año.

Gabriel Costa deja Universitario (Foto: Universitario).

“Gracias por tu Garra Gabi” Se puede leer en el comienzo de la publicación de su salida. Luego se puede leer: “Agradecemos el profesionalismo, entrega y compromiso de Gabriel Costa en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025. Éxitos en tus próximos desafíos, Gabriel”.

Los números de Gabriel Costa en Universitario

Esta temporada Gabriel Costa terminó siendo un jugador que fue considerado muy poco. Ya no podríamos hablar de un actor secundario, sino casi como un extra que de vez en cuando tenía una que otra oportunidad para jugar los partidos.

En la temporada sumó 20 partidos, una gran número de encuentros, pero con el detalle que solo jugó en todos estos duelos 362 minutos. Lo que resume a 18 minutos por partido. Eso sí, dio 4 asistencias en todos estos duelos. En el Torneo Clausura casi no fue requerido con solo 52 minutos en cancha.

Ahora, si sumamos todo lo que hizo en el club, hablamos de 35 partidos, tan solo logró celebrar 1 gol, dar 4 asistencias y todo esto en 817 minutos. Pero se va con 2 títulos bajo el brazo, que le permiten llegar a 4 certámenes peruanos en su estadía en la Liga 1.

Datos Claves