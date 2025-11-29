Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario de Deportes

Gabriel Costa no sigue en Universitario y es despedido con emotivo mensaje en redes sociales

Un nuevo jugador deja Universitario. El cuadro 'crema' ha comenzado con la purga para el 2026.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Gabriel Costa y Diego Churín.
© UniversitarioGabriel Costa y Diego Churín.

Universitario de Deportes ha comenzado con la purga pensando en lo que será la temporada 2026. Es por eso que se van conociendo los nombres de los jugadores que no seguirán en el club para la nueva campaña que se viene. En este caso, este sábado 29 de noviembre se anunció la salida de Gabriel Costa, el mediocampista uruguayo no seguirá vistiendo la ‘crema’ y ahora está en busca de un nuevo club.

Publicidad

En un comienzo parecía que tanto el ‘Gabi’ como la ‘U’ iban a permanecer juntos por un tiempo más. Pero todo indica que habrían llegado a un acuerdo para que este dejara el club. Debido a que por salir campeón, se activaba una cláusula en la que le daban un nuevo contrato, esto se conoció hace poco. Lo cual sorprende que ahora se conozca de su salida.

Lo más probable es que se diera un acuerdo con el jugador para separar sus caminos teniendo en cuenta que no lo iban a usar. Así que este probablemente fue un punto importante para que se llegue a un consenso para ambas partes. Jorge Fossati la verdad que desde que llegó lo usó muy poco, así que tiene sentido que su salida sea una de las que se confirme para el próximo año.

Imagen
Gabriel Costa deja Universitario (Foto: Universitario).
Publicidad

“Gracias por tu Garra Gabi” Se puede leer en el comienzo de la publicación de su salida. Luego se puede leer: “Agradecemos el profesionalismo, entrega y compromiso de Gabriel Costa en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025. Éxitos en tus próximos desafíos, Gabriel”.

Los números de Gabriel Costa en Universitario

Esta temporada Gabriel Costa terminó siendo un jugador que fue considerado muy poco. Ya no podríamos hablar de un actor secundario, sino casi como un extra que de vez en cuando tenía una que otra oportunidad para jugar los partidos.

Sebastián Britos se olvida rápido de Universitario y ficharía por este histórico del fútbol peruano

ver también

Sebastián Britos se olvida rápido de Universitario y ficharía por este histórico del fútbol peruano

En la temporada sumó 20 partidos, una gran número de encuentros, pero con el detalle que solo jugó en todos estos duelos 362 minutos. Lo que resume a 18 minutos por partido. Eso sí, dio 4 asistencias en todos estos duelos. En el Torneo Clausura casi no fue requerido con solo 52 minutos en cancha.

Publicidad

Ahora, si sumamos todo lo que hizo en el club, hablamos de 35 partidos, tan solo logró celebrar 1 gol, dar 4 asistencias y todo esto en 817 minutos. Pero se va con 2 títulos bajo el brazo, que le permiten llegar a 4 certámenes peruanos en su estadía en la Liga 1.

Datos Claves

  • Gabriel Costa deja Universitario según el anuncio oficial realizado este 29 de noviembre.
  • El volante uruguayo se marcha tras conseguir los títulos nacionales 2024 y 2025.
  • Su registro total en el club fue de 35 partidos, 1 gol y 4 asistencias.
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
"Todas son mentiras": la confesión de Fossati con la que sentencia su futuro en la 'U'
Universitario

"Todas son mentiras": la confesión de Fossati con la que sentencia su futuro en la 'U'

Los dos delanteros uruguayos que Universitario le quiere contratar a Jorge Fossati
Universitario

Los dos delanteros uruguayos que Universitario le quiere contratar a Jorge Fossati

Fue campeón en Chile con Coquimbo, ahora interesa como fichaje estrella en Universitario
Liga 1

Fue campeón en Chile con Coquimbo, ahora interesa como fichaje estrella en Universitario

Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario 3-0 Olva Latino
Voley

Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario 3-0 Olva Latino

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo