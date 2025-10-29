El tricampeonato nacional de Universitario de Deportes ha trascendido las fronteras peruanas, generando reacciones incluso en el ámbito internacional. Osvaldo Piazza, exfutbolista y extécnico argentino, figura muy querida por la afición crema, compartió un emotivo mensaje de felicitación y reconocimiento a la hinchada y al club. Piazza, quien llevó a la “U” al título en 1998, mantiene un fuerte lazo con la institución.

Elogios para Universitario en su tricampeonato

En declaraciones al periodista Wilmer Robles, Piazza confirmó su seguimiento constante al equipo que dirigió hace más de dos décadas. Su alegría se centró particularmente en el impacto del triunfo en los seguidores. “Estoy muy contento por la gente crema, el tricampeonato. Sigan festejando que se lo merecen. Siempre los sigo y celebro a distancia”, expresó el estratega, destacando el profundo respeto que siente por la pasión de la tribuna merengue.

Osvaldo Piazza ídolo del Saint-Étienne de Francia. (Foto: X).

El mensaje de Piazza fue más allá de un simple saludo, incluyendo un análisis del trabajo del equipo técnico. Elogió especialmente al entonces entrenador, Jorge Fossati, enfatizando la importancia de la estabilidad en el banquillo. Piazza, con una exitosa trayectoria como técnico en Argentina (Vélez Sarsfield) e ídolo como jugador en el Saint-Étienne de Francia, consideró la gestión del uruguayo como crucial para la continuidad del éxito.

Jorge Fossati muy valorado por Osvaldo Piazza

“A veces no valoramos la continuidad. (Jorge Fossati) es el entrenador ideal para la ‘U’. Ya lo demostró no solamente ahora”, afirmó el exentrenador. Este comentario no solo resalta la idoneidad de Fossati, sino que también subraya la necesidad de proyectos a largo plazo en el fútbol, una experiencia que Piazza vivió en sus clubes más importantes.

El campeón de la Supercopa y Recopa Sudamericana con Vélez profundizó en su reconocimiento a Fossati, identificando en él una “capacidad suplementaria” que va más allá de lo táctico. Según el argentino, esta cualidad fue clave para los logros del equipo: “hay una capacidad suplementaria que es concentrar a los jugadores al máximo, y lo va a seguir haciendo”. Así, Piazza destacó la gestión humana y la motivación del plantel como el verdadero motor de los campeonatos.

Universitario es parte de su vida profesional

Con estas palabras, Osvaldo Piazza reafirma su aprecio y respeto por Universitario, un club peruano que ocupa un lugar importante en su trayectoria. Su mensaje, proveniente de una leyenda del fútbol internacional y con estatus de ídolo en Francia, valida el trabajo realizado y expresa el deseo de que la celebración del tricampeonato sea prolongada y merecida para la apasionada hinchada.