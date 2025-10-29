Fabián Bustos, el experimentado director técnico argentino, nuevamente ha captado la atención del fútbol peruano. Tras su reciente salida del Club Olimpia de Paraguay y después de haber logrado el campeonato nacional con Universitario de Deportes en su año de centenario, Bustos se encuentra sin equipo, lo que ha generado intensos rumores sobre su posible regreso a la Liga 1. Sin embargo, en una entrevista con L1 RADIO, el estratega puso fin a las especulaciones sobre su futuro en el ámbito local.

Publicidad

Publicidad

Fabián Bustos casi vuelve a la Liga 1 de Perú

Bustos reveló que, inmediatamente después de desvincularse del club paraguayo, recibió una propuesta formal de un equipo peruano que habitualmente lucha por títulos importantes. “Apenas salí de Asunción, me llamó un buen presidente, le agradecí (equipo acostumbrado a pelear cosas relevantes), pero no estaba en mi cabeza”, comentó el entrenador, indicando que, aunque valoró la oferta, ya había tomado la decisión de no dirigir en ese momento.

Fabian Bustos como entrenador de Universitario en la Copa CONMEBOL Libertadores 2025. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Aunque Fabián Bustos prefirió no revelar el nombre del club interesado, las especulaciones en redes sociales apuntaron rápidamente a Sporting Cristal, debido a que la descripción del técnico sobre un “buen club que pelea siempre” encaja con la trayectoria de la institución celeste. De confirmarse, esto resaltaría la alta demanda que tiene el estratega argentino, a pesar de su breve y poco exitoso paso por Olimpia.

Publicidad

Publicidad

¿Fabián Bustos extraña a Universitario?

El punto clave de sus declaraciones, que disipa cualquier duda sobre su lealtad en el país, fue su contundente afirmación al cerrar su análisis del mercado peruano. Fabián Bustos fue categórico al expresar que, a pesar de la existencia de clubes competitivos, su corazón y su visión de futuro en la Liga 1 están ligados a una sola camiseta. “En Perú no me veo en otro lado que no sea la U”, sentenció el DT, confirmando su fuerte identificación con el club de Ate.

Tweet placeholder

Esta declaración se suma a los recientes arrepentimientos del argentino, quien en otras entrevistas reconoció que su abrupta partida de Universitario para unirse a Olimpia fue un error. El vínculo emocional y profesional que forjó con la directiva, el plantel y la hinchada crema durante el Centenario parece ser inquebrantable. Este sentimiento lo posiciona como el principal, si no el único, candidato para asumir la dirección técnica de la ‘U’ en cualquier eventualidad futura.

Publicidad

Publicidad

Universitario conoce a Fabián Bustos

Con la próxima apertura del mercado de fichajes, el destino de Fabián Bustos en Perú es claro: su prioridad es Universitario de Deportes. Si la ‘U’ mantiene la estabilidad en su actual comando técnico, su regreso no sería inmediato. No obstante, en caso de que surja una vacante en el banquillo crema en la próxima temporada, la voluntad del DT ya está manifestada. Por ahora, el mensaje es de espera y lealtad: solo la ‘U’ lo hará volver a dirigir en la capital.