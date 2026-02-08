Jairo Concha después del penal cobrado por Kevin Ortega ante Cusco FC utilizó la fotografía de Robinho

El empate 1-1 entre Universitario de Deportes y Cusco FC en la Ciudad Imperial no terminó con el pitazo final de Kevin Ortega. La polémica estalló tras el penal cobrado a favor del cuadro local en los minutos finales, una decisión que cambió el rumbo del encuentro.

Jairo Concha denunció en redes sociales

Jairo Concha, volante del conjunto merengue, no ocultó su indignación ante la determinación arbitral que privó a su equipo de la victoria. A través de sus redes sociales, el mediocampista lanzó un dardo directo que se volvió viral en cuestión de minutos.

El futbolista utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía del exjugador brasileño Robinho. Esta acción fue interpretada de inmediato por los hinchas como una alusión indirecta a un “robo” en el estadio Garcilaso de la Vega.

La jugada que detonó la furia de Concha ocurrió al minuto 85, cuando el VAR llamó a Kevin Ortega por un contacto de Williams Riveros. Tras la revisión, el juez principal señaló la pena máxima que permitió el empate definitivo de Facundo Callejo.

Jairo Concha presentó a Robinho. (Foto: X).

Problemas contra el arbitraje peruano

Dentro del vestuario crema, el malestar es generalizado y las declaraciones postpartido reflejan un sentimiento de injusticia. Según trascendió en la transmisión de L1 Max, algunos jugadores afirmaron que el árbitro admitió errores de apreciación tras el encuentro.

El planteamiento estratégico diseñado por el comando técnico de Javier Rabanal buscaba blindar el liderato en una de las plazas más complicadas del torneo. Sin embargo, el penal de último minuto echó por tierra el esfuerzo defensivo realizado durante casi todo el segundo tiempo.

Jairo Concha molesto en Universitario

Fuentes cercanas al club indican que la directiva analizará los audios del VAR para evaluar si presentan una queja formal ante la CONAR. La publicación de Concha es solo la punta del iceberg de un descontento que crece en la interna de Ate.

Universitario ahora deberá pasar la página rápidamente para enfocarse en su próximo duelo, mientras el debate sobre el arbitraje de Ortega sigue encendido. La imagen de Robinho en el perfil de Jairo Concha quedará como la postal de una noche cargada de controversia.

Jairo Concha jugador de Universitario. (Foto: X).

