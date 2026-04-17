¿Javier Rabanal dejó Universitario antes del duelo ante Melgar? Esto es lo que se sabe

En las últimas horas, tomó fuerza la versión de que Javier Rabanal habría dado un paso al costado en Universitario de Deportes, en medio de un panorama complicado marcado por la reciente caída en la Copa Libertadores, el rendimiento irregular del equipo y su distancia de los primeros lugares en el Torneo Apertura.

Publicidad

Sin embargo, recientemente se aclaró que el técnico español no ha presentado su renuncia y que, de producirse una eventual salida, dependería de una decisión de la directiva si considera que su ciclo en el club llegó a su fin.

¿Javier Rabanal se va de Universitario?

En la última edición del programa de YouTube ‘Mano a Mano’, el periodista Mauricio Loret de Mola reveló que desde Universitario se contactaron con él para desmentir la versión de que Javier Rabanal puso su cargo a disposición tras una supuesta visita de hinchas ‘cremas’.

“La gente está diciendo, pero es algo que me desmienten, ¿verdad? Porque se dijo que por ahí los hinchas habrían visitado a Rabanal. Me dicen que no es real y que, en caso si es que el técnico saliese, va a ser evidentemente porque en la directiva de la ‘U’ creen que, por ahí, el futuro de la ‘U’ no es mejor con él. ¿Me entiendes?”, explicó el mencionado comunicador.

Publicidad

Tras ello, Succar remarcó que en el club de Ate perciben al DT firme en su postura y ven poco probable una renuncia. Sin embargo, indicó que su situación está bajo evaluación y que su futuro podría definirse luego del partido ante Melgar.

“Difícilmente ven, por lo convencido que ven al entrenador, renunciando Rabanal. Y sí, o sea, todos los técnicos están en evaluación, más en la ‘U’, más en esta situación, y muchas cosas van a depender del partido del fin de semana. Porque, como tú dices, depende mucho de las maneras y de los modos de como giran los resultados”, explicó.

"𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗟𝗔 '𝗨' 𝗗𝗘𝗦𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗥𝗔𝗕𝗔𝗡𝗔𝗟" ❌



🗣️ @Mauricioldm1: "Desde la 'U' me desmienten que haya renunciado Rabanal. En caso el DT se vaya, será porque desde la directiva crema consideran que el futuro del equipo no es mejor con… pic.twitter.com/jgNuYgEEzU — DENGANCHE (@denganche) April 17, 2026

Publicidad

¿Cuándo juega Universitario vs Melgar por Liga 1?

El partido entre Universitario y Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura se llevará a cabo este domingo 19 de abril desde las 17:15 horas de Perú en las instalaciones del Monumental de la UNSA, con transmisión a cargo de L1 Max.