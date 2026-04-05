Javier Rabanal no se olvida de Alianza Lima un día después, tras ganarle el clásico: “Nosotros…”

El clima de euforia en Universitario de Deportes no se detiene tras el triunfo ante Alianza Lima. Javier Rabanal, estratega del conjunto crema, brindó declaraciones exclusivas a Jax Latin Media donde analizó la victoria con una perspectiva más fría pero cargada de convicción.

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Javier Rabanal sigue hablando de Alianza Lima

El técnico fue enfático al señalar que la superioridad de su equipo no fue casualidad ni producto del azar. Para el entrenador, la clave estuvo en la propuesta ambiciosa que sus jugadores plasmaron en el campo, superando la resistencia planteada por el esquema de Pablo Guede.

“Los resultados te dan un poco más de confianza. Nosotros quisimos jugar más, estuvimos más concentrados en hacer gol que defender”. Afirmó Rabanal ante las cámaras de Jax Latin Media, destacando el ADN ofensivo mostrado en el clásico peruano.

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Esta postura marca un contraste directo con los planteamientos conservadores que suelen verse en partidos de tanta presión. El estratega merengue valoró que sus dirigidos nunca renunciaran a la posesión ni a la búsqueda constante del arco rival durante los noventa minutos.

Javier Rabanal entrenador de Universitario de Deportes. (Foto: X).

¿Universitario jugó mejor qué Alianza Lima?

Además del funcionamiento táctico, el técnico aprovechó para blindar su proceso de trabajo mediante el uso de estadísticas históricas. Según Rabanal, el ritmo de puntuación actual de su plantilla es comparable con las campañas más exitosas en la historia reciente del club.

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“Tenemos los mismos puntos que tenía el equipo los años que fue campeón”, subrayó el DT, enviando un mensaje de tranquilidad a la afición. Con este dato, busca silenciar las críticas que cuestionaban la regularidad del equipo antes de esta victoria trascendental.

Javier Rabanal envió mensaje al hincha

Rabanal también mostró su faceta más frontal al referirse a quienes aún dudan de su capacidad para liderar el proyecto deportivo. Con una frase lapidaria, dejó claro que su energía está enfocada únicamente en quienes están alineados con sus objetivos institucionales.

“El que no cree en el proyecto no lo voy a convencer”, sentenció el entrenador ante Jax Latin Media. Con estas palabras, Universitario cierra un capítulo triunfal en el clásico y se enfoca en mantener el liderato del torneo local.

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Javier Rabanal trabajando en Universitario de Deportes. (Foto: X).

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