Javier Rabanal confesó lo que pasó antes del clásico y si lo botaban si perdía con Alianza Lima

Javier Rabanal disipó las dudas sobre su permanencia en el banquillo crema tras el reciente clásico frente a Alianza Lima. El estratega español fue enfático al señalar que los rumores sobre su salida carecían de fundamentos oficiales por parte de la administración de Universitario.

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Javier Rabanal reveló detalles personales

“La preocupación te sale si tienes alguna conversación que te lleva a eso, y eso no ha ocurrido”, declaró el técnico tras el triunfo. Con esta frase, Rabanal dejó claro que el respaldo de la gerencia deportiva se mantuvo intacto durante la semana previa al choque.

El entrenador reveló detalles de su última reunión con Álvaro Barco, director deportivo de la institución, en el hotel de concentración. Según sus palabras, el enfoque estuvo puesto exclusivamente en la estrategia para vencer al clásico rival y no en condicionamientos.

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Rabanal también arremetió contra las versiones externas que sugerían un vestuario dividido o falta de autoridad en el equipo merengue. “La dificultad viene por cosas que se hablan y muchas cosas son inventadas”, afirmó con contundencia ante los medios.

Javier Rabanal en zona técnica de Universitario. (Foto: Paloma del Solar).

Javier Rabanal respaldado por su trabajo

Uno de los puntos más altos de su declaración fue el respaldo que recibió por parte del plantel de jugadores en Campo Mar. Un referente del equipo le aseguró personalmente que el grupo confía plenamente en su metodología y que están trabajando “a tope”.

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Ese mensaje interno fue el que finalmente blindó al cuerpo técnico frente a las críticas y la presión de la hinchada. El técnico valoró que la unión demostrada en la cancha es la respuesta real a quienes dicen que el equipo está quebrado.

Universitario de Deportes confía en mejorar

Sobre el futuro inmediato, el DT descartó que su forma de trabajar vaya a cambiar radicalmente tras esta victoria en el clásico. Para Rabanal, la “U” tiene una línea de trabajo clara que busca protagonismo tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Por esa razón principal, expresó su deseo de que este triunfo sea el punto de inflexión definitivo para el club en la temporada 2026. El objetivo ahora es “enganchar dos o tres victorias” que ratifiquen el liderato y la confianza del proyecto que lidera el español.

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Javier Rabanal protagonita del clásico peruano. (Foto: Paloma del Solar).

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